بی آبی گریبانگیر ۹ روستای گمیشان شد/ منابع تامین پاسخگو نیست

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- زهرا بهرامی: در سال های اخیر با شروع فصل گرما و آغاز فصل کشت محصولات بهاره در گلستان به‌ ویژه شالی، بسیاری از روستاهای استان گلستان با مشکل کم‌ آبی مواجه می ‌شوند.

مشکلی که در سال ۸۴ از ۸۱۲ روستای تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی گلستان ۳۵۹ آبادی با جمعیتی بالغ بر ۱۱۲ هزار و ۲۱۰ خانوار را با نوبت آب رسانی و قطعی آب مواجه کرد.

تابستان سال گذشته هم به دلیل افت شدید سطح آب ‌های زیرزمینی، نبود مخزن ذخیره مناسب و منابع تامین کافی، آبرسانی به ۱۸ هزار و ۳۰ خانوار ۹۷ روستای گلستان با تانکرهای سیار انجام شد.

امسال بی آبی در مناطق شمالی استان گلستان منتظر فرا رسیدن تابستان نشد و کمی زودتر مهمان ناخوانده اهالی روستاهای مرزی و ترکمن نشین استان به ویژه در شهرستان گمیشان شد.

یکی از اهالی روستای قلعه جیق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر ساله در فصل تابستان با مشکل کم آبی مواجه می شدیم و این اتفاق جدیدی نبود.

محمد قرنجیک افزود: هرچند سال گذشته در سفر سال گذشته وزیر کشور به گمیشان خواستار رفع معضل بی آبی در منطقه شده بودیم و مسئولان وعده داده بودند امسال با مشکل بی آبی مواجه نمی شویم اما از خردادماه بی آبی گریبانگیر ما شد.

کاهش دبی آب تا ۲۵ متر مکعب بر ثانیه

وی ادامه داد: در سال های اخیر بارها معضل بی آبی روستاهای مرزی گمیشان را به گوش مسئولان رسانده ایم اما گویا اراده ای برای حل این مشکل وجود ندارد.

در حالی که اهالی بومی از وعده های بی عمل مسئولان برای حل معضل بی آبی در سال های اخیر گلایه دارند اما فرماندار گمیشان معتقد است، در کنار یکسری از مسائل فنی که باید رعایت شود، به لحاظ فرهنگی هم با مصرف بی رویه آب در پایین دست خطوط انتقال مواجه هستیم.

امیر شیرتوماج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چند عامل باعث شده در سال های اخیر با کمبود آب در بعضی روستاها و بحران بی آبی در برخی روستاهای سیمین شهر و گمیشان مواجه باشیم.

در کنار یکسری از مسائل فنی که باید رعایت شود، به لحاظ فرهنگی هم شاهد مصرف بی رویه آب در این شهرستان هستیم فرماندار گمیشان با بیان اینکه حدود ۴۸ هزار نفر از جمعیت این شهرستان تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی گلستان هستند، اضافه کرد: به دلیل ایام عید سعید قربان مصرف آب در استان افزایش پیدا کرده و همین امر باعث شده بی آبی در مناطق پایین دست (شمال استان) نمود بیشتری داشته باشد.

وی تصریح کرد: در کنار افزایش مصرف آب، گرمای بی سابقه بالای ۴۰ درجه در استان، افزایش کشت شالی و محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در کردکوی و بندرگز باعث شده دبی آب منابع تامین شهرستان گمیشان تا ۲۵ متر مکعب بر ثانیه پایین بیاید.

روستای قلعه جیق آب ندارد

شیرتوماج با یادآوری اینکه در چهار ماه گذشته در کردکوی، بندرترکمن و گمیشان باران نباریده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹ روستای گمیشان با مشکل بی آبی مواجه اند.

وی با بیان اینکه ۳۰ خانوار روستای قلعه جیق کوچک که در انتهای خط انتقال قرار دارند، به طور کامل از آب شرب لوله کشی بی بهره اند، افزود: هم اکنون آبرسانی به این ۹ روستا با تانکرهای سیار انجام می شود.

فرماندار گمیشان با بیان اینکه آبرسانی سیار یک راهکار کوتاه مدت برای حل معضل بی آبی در شهرستان است، ادامه داد: هم اکنون آبرسانی به این روستاها با چهار تانکر ۱۵ هزار لیتری آب و فاضلاب روستایی و تانکرهایی که از شهرستان های علی آباد و رامیان و آتش نشانی های آق قلا، کردکوی، گمیش تپه و سیمین شهر تامین کرده ایم، انجام می شود.

وی به فروش آب با قیمت قابل توجه به دامداری های شهرسرتان اشاره کرد و گفت: نصب پمپ بعد از کنتور و فروش آب به دامداری ها و افزایش سرانه مصرف در ابتدای خط انتقال، بی آبی در این ۹ روستای واقع شده در انتهای خطوط انتقال را افزایش داده است.

وی به راهکارهای میان مدت برای حل معضل بی آبی در شهرستان هم اشاره و بیان کرد: مجتمع آبرسانی ترکمن می تواند بخشی از معضل بی آبی منطقه را حل کند و امسال حدود سه میلیارد تومان از اعتبارات شهرستانی و نفت برای تکمیل آن اختصاص می یابد.

شیرتوماج با بیان اینکه آب شیرین کن نیاز آب هم می تواند، به حل این معضل کمک کند، اظهار کرد: تکمیل این پروژه به یک قطعه (فیلتر) نیاز دارد که امیدواریم تا یکماه آینده تامین شود.

وی با بیان اینکه از صنعت، معدن و تجارت خواسته ایم که تمام کارواش های منطقه را تعطیل کند، یادآور شد: به غیر از مصرف بی رویه آب در بخش خانگی، وجود ۱۳ هزار راس دام سنگین، ۱۳۰ هزار راس دام سبک، ۸۹۰ نفر شتر و ۵۴ واحد مرغداری هم نیاز آب قابل توجهی دارد که باید تامین شود.

فرماندار گمیشان با بیان اینکه آب مورد نیاز واحدهای دامی و طیور شهرستان هم از آب شرب تامین می شود و این هم به کمبود آب در شهرستان دامن زده است، گفت: بر اساس اعلام آب و فاضلاب روستایی گلستان روزانه به ازای هر نفر ۱۳۰ تا ۱۴۰ لیتر آب در شهرستان توزیع می شود.

منابع تامین آب پاسخگوی مصرف نیست

درحالی که فرماندار گمیشان مصرف بی رویه، دمای بالای ۴۰ درجه، افزایش کشت شالی و نیاز واحدهای دام و طیور و ... را عامل اصلی کم آبی در روستاهای گمیشان می داند اما معاون بهره ‌برداری آب و فاضلاب روستایی استان گلستان معتقد است با وجود زیرساخت های لازم، منابع تامین پاسخگو نیست.

مسلم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۵۳ روستای تحت پوشش آبفار بندرترکمن و گمیشان هستند و آب آن ها از مجتمع شهدا در سه راهی یساقی ( در مسیر گرگان- کردکوی) تامین می شود.

وی افزود: از ۱۷ هزار و ۹۴۵ مشترک شعبه بندرترکمن و گمیشان حدود ۱۲ هزار مشترک در ۵۳ روستا تحت پوشش آبفار گلستان هستند.

معاون بهره ‌برداری آب و فاضلاب روستایی استان گلستان ادامه داد: هم اکنون نیاز آبی مشترکان این شهرستان ۱۹۵.۲ لیتر بر ثانیه است ولی ما تنها قادر به تامین ۱۷۰ لیتر بر ثانیه هستیم.

وی با بیان اینکه با کمبود۵۰ لیتر آب در شبانه روز برای بخش مشترکان خانگی و دام در این شهرستان مواجه هستیم، اضافه کرد: آب مورد نیاز این منطقه از ۱۶ حلقه چاه در جنوب استان تامین می شود.

محمدی تصریح کرد: در حال حاضر تمام زیرساخت های لازم برای انتقال آب به روستاهای گمیشان وجود دارد و ۱۸۰ کیلومتر خط انتقال، ۳۷۰ کیلومتر شبکه توزیع و هشت هزار و ۲۸۰ مخزن در این شهرستان داریم.

وی با تاکید بر اینکه تمام زیرساخت ها برای آبرسانی به روستاهای گمیشان مهیاست، متذکر شد: هم اکنون منابع تامین در نوار شمالی استان نداریم و چاه های ما بیشتر از این توان برداشت ندارند.

معاون بهره ‌برداری آب و فاضلاب روستایی استان گلستان یادآور شد: در صورت برداشت بیشتر از این حد، با کدورت و مشکل کیفیت در آب شرب و از رده خارج شدن چاه ها مواجه می شویم.

وی با یادآوری اینکه امسال با افت ۳۶ درصدی دبی منابع تامین و افت ۱۲ تا ۲۴ متری افت دینامیک چاه های استان مواجه هستیم، بیان کرد: اجرای طرح های آب شیرین کن و استفاده از آب های نامتعارف از جمله راهکارها برای حل معضل کم آبی در نوار شمالی استان است.

در حال حاضر ۱۰۰ روستای گلستان با ۲۲ تانکر سیار آبرسانی می شود که عمر مفید نیمی از آن ها بیش از یک دهه به پایان رسیده و از سوی دیگر پراکندگی روستاها، نبود منابع تامین و خشک شدن چشمه ها بر اثر خشکسالی آب رسانی به این روستاها را برای آب و فاضلاب روستایی گلستان با چالش مواجه کرده است.