مرکل از احتمال بازبینی در روابط برلین-آنکارا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال بازداشت 2 شهروند آلمانی در ترکیه، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هشدار داده که برلین نسبت به این اقدام آنکارا واکنش «قاطعانه»نشان خواهد داد.

مرکل که دریک نشست تجاری در شهر نورمبرگ، در جنوب آلمان صحبت می کرد با اشاره تغییرات و تحولات اخیر در روابط آلمان و ترکیه، اظهار داشت: ما باید قاطعانه واکنش نشان دهیم. با توجه به آنچه اخیرا روی داده است،‌ شاید اگر ضروری باشد ما درباره آنها تجدید نظر بیشتر خواهیم کرد.

رویترز می گوید، هم اکنون دست کم ۱۲ آلمانی با اتهامات سیاسی در زندان های ترکیه به سر می برند. دنیز یوجل، روزنامه نگار ترک تبار آلمانی،۲۰۰ روز است که در زندان به سر می برد.

صدر اعظم آلمان گفته است با توجه به شرایط موجود، فکر می کنم دیگر نمی بایست مذاکرات با ترکیه برای گسترش موافقت های گمرگی با اتحادیه اروپا ادامه یابد.

در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان می گوید، برلین از طریق دیپلماتیک از بازداشت این 2 شهروند آلمانی مطلع نشده است. این دوشهروند آلمانی درفرودگاه آنتالیا بازداشت شده اند و کنسولگری آلمان در ازمیر از طریق منابع «غیر دولتی» از این بازداشت ها با خبر شده است.

به دنبال کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه شماری از شهروندان اروپایی به اتهام همکاری با کودتا در زندان بسر می برند.

ماریا آدبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، گفته است تلاش ها برای کسب اطلاعات در خصوص این 2 شهروند آلمانی بازداشت شده ادامه دارد.

دولت آلمان ماه گذشته از شهروندان این کشور خواست هنگام سفر به ترکیه احتیاط کنند، ولی به صورت رسمی نسبت به سفر به ترکیه هشدار رسمی نداد.

یورگن هردت، یک عضو بلندپایه حزب آنگلا مرکل، نیز به یک روزنامه آلمانی گفته است، دستورالعمل ها مسافرتی به ترکیه می بایست مورد بازبینی قرار گیرد.

طی ماه های اخیر روابط آلمان و ترکیه تیره شده است. رجب طیب اردوغان پیشتر آنگلا مرکل را به باد انتقاد گرفت و گفت که صدراعظم آلمان با توسل به شیوه‌های نازی‌ ها به اختلافات آلمان و ترکیه دامن می‌زند.

رهبران اتحادیه اروپا از سرکوب مخالفان در ترکیه پس از کودتای نافرجام سال گذشته به شدت انتقاد می کنند.این در حالی است که مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا عملا متوقف شده است.