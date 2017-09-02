به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، مسعود معمار سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی به همراه علیرضا گل‌محمدی ذی‌حساب و مدیر کل امور مالی، لادن طاهری مدیر فیلمخانه ملی ایران و جمعی از مدیران و کارشناسان بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی از ساختمان در حال احداث فیلمخانه ملی ایران واقع در باغ فردوس دیدن کرده و در جریان روند کار و میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفتند.

در این بازدید موارد مهمی از جمله تعیین و تأمین سیستم‌های مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی و نیز ایمنی و فنی تجهیزات معماری داخلی ساختمان و همچنین تعین و خرید تجهیزات و لوازم فنی فیلمخانه‌ای مطابق با استانداردهای روز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از مسایل مهم در موضوع فیلمخانه تأسیسات آن برای فراهم شدن شرایط مناسب سرمایشی، گرمایشی و دوری از تشعشعات مغناطیس است چراکه فیلمخانه مکان تخصصی است که باید فیلم‌ها را در بهترین شرایط برای جلوگیری از نابودی بیشتر نگه داشت. این مساله از این جهت اهمیت دارد که بدانیم از همان روزی که مواد خام یی فیلم از کارخانه بیرون می‌آید نابودی آن هم آغاز می‌شود.

معمار در این جلسه، ضروری ترین کار در حال حاضر را تهیه انشعاب ویژه برق، آب و گاز برای ساختمان دانست و گفت: اقدامات لازم در این خصوص آغاز و پیگیری جدی ادامه دارد و ان‌شالله با انجام به موقع این امور و اختصاص اعتبارات لازم، این ساختمان ظرف چند ماه آینده قابل بهره برداری می‌شود.

این مکان از سال ۱۳۶۶ برای انتقال و حفظ و نگهداری اسناد و مواد تصویری در نظر گرفته شده و نقشه‌های لازم از اسفند ۱۳۷۱ طراحی شد، معماری و ساخت مجموعه فیلمخانه ملی ایران ارتفاع ساختمان‌های آرشیو، سالن‌های نمایش، اداری، کارگاه‌ها، کتابخانه و دیگر ساختمان‌های مجموعه به نحوی طراحی شده است که هیچ‌گونه نمودی نسبت به ساختمان قدیمی باغ فردوس ندارد. فضای اصلی شامل دو ساختمان کتابخانه و آرشیو فیلم است که روی هم حدود ۷ هزار متر مربع است، ساختمان آرشیو از نوع سازه بتنی ضد انفجار با سیستم های تاسیساتی جهت کنترل، تست و نمونه گیری هوای موجود در اتاق های سردخانه برای بررسی میزان رطوبت و دما جهت سلامت فیلم ها است.

امروزه در فیلمخانه ملی ایران، متجاوز از ۴۰ هزار حلقه سند تصویری در قالب فیلم های ۷۰، ۳۵، ۱۶ و ۸ میلیمتری (نگاتیو و پزتیو)، نوارهای ویدیو، لوح های فشرده، عکس، نگاتیو عکاسی، اسلاید، پوستر، انواع صداها از تاریخ معاصر ایران در قالب نوارهای ریل، صفحه، کاست و لوح‌های فشرده نگهداری می شود و به دلیل عضویت در فدراسیون بین المللی آرشیوهای فیلم (فیاف) بازرسان بین المللی فدراسیون از آن بطور مداوم بازدید می کنند و گزارش می ‌گیرند و آرشیو فیلمخانه‌ ملی ایران را یکی از مطلوب‌ترین‌ها در منطقه می‌دانند.