غافلگیری صبحانه مشتریان یک بانک/حسابهای درگردش با پیامک، سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز(شنبه یازدهم شهریورماه) مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله به ۱۵ درصد و کوتاه مدت روزشمار به ۱۰ درصد کاهش یافته است. این بدان معناست که بانکها برای پول هایی که مردم از امروز در بانکها سپرده گذاری می کنند موظف هستند نرخ های جدید را مبنای پرداخت سود قرار دهند و بدیهی است سپرده های پیشین، تا سررسید خود، مشمول نرخ سودهای قبلی خواهد بود.

بر این اساس همه بانکها ملزم به رعایت این بخشنامه بوده و اگر خلاف آن عمل کنند؛ حتما باید جرایم سنگین آن را بپردازند. به همین دلیل، طی روزهای گذشته، سریال نظام بانکی در پرداخت نرخ سود، وارد قسمت جالبی شد و حتی برخی بانکها، حاضر شدند که به کارمندان خود اضافه کار بپردازند، تا بلکه سپرده بیشتری جذب کنند.

البته برخی خبرهای غیررسمی حکایت از آن داشت که تعداد اندکی از شعب، زیرپوستی روز جمعه را هم مشغول به کار بوده و با پیامک‌هایی که با مشتریان خاص خود رد و بدل کردند، به صورت ویژه آنها را در روز جمعه برای دریافت پول و سپرده گذاری دعوت نموده بودند.

اما امروز، مشتریان یکی از بانکها با غافلگیری اولین صبح از آغاز اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی، مواجه شدند؛ به نحوی که برخی در ابتدا تصور کردند که این یک دستبرد اینترنتی است و حسابهای آنها به تور یک هکر افتاده است.

در پیامکی که از سوی این بانک به مشتریان ارسال شده آمده است: « مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱، سود کلیه سپرده های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر یابد؛ لذابرای جلوگیری از کاهش نرخ سود فعلی شما، از تاریخ مزبور حساب تان، به سپرده یکساله غیرقابل دریافت و پرداخت تبدیل گردید.»

در ادامه این پیامک آمده است: « در صورت عدم موافقت با این اقدام، عدد ۱ را تا ساعت ۱۲ ظهر ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ به همین شماره ارسال نمایید تا حساب شما به کوتاه مدت ۱۰درصد تبدیل شود.»

نکته جالب اینکه مشتریان این بانک صبح امروز که برای برداشت وجه به خودپردازهای بانک مذکور مراجعه کردند، با پیام «حساب شما خالی است»، مواجه شدند و تصور کردند حسابشان مورد دستبرد اینترنتی قرار گرفته است؛ اما واقعیت آن است که بدلیل انتقال سپرده در گردش آنها به حساب سپرده یکساله، وجوه آنها غیرقابل برداشت شده است و این مساله بویژه برای کسانی که برای امور روزانه و گذران معیشت به برداشت این وجوه نیاز دارند، مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد.

با این حال، به نظر می رسد که باید منتظر سناریوهای جدید نظام بانکی برای دور زدن بخشنامه بانک مرکزی و اجرای نرخ های سود سپرده بود. اما سوال اینجا است که نظارت بانک مرکزی چقدر بر این موضوع قوی خواهد بود و آیا این بخشنامه، صرفا یک بخشنامه نمایشی است؟