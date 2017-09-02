۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۱۳

نظارت بانک مرکزی چقدر قوی خواهد بود؟

غافلگیری صبحانه مشتریان یک بانک/حسابهای درگردش با پیامک، سپرده شد

مشتریان یک بانک در اولین روز اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود، پیامکی دریافت کردند که بر مبنای آن،مبالغ موجود در حساب آنها به سپرده یکساله تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز(شنبه یازدهم شهریورماه) مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله به ۱۵ درصد و کوتاه مدت روزشمار به ۱۰ درصد کاهش یافته است. این بدان معناست که بانکها برای پول هایی که مردم از امروز در بانکها سپرده گذاری می کنند موظف هستند نرخ های جدید را مبنای پرداخت سود قرار دهند و بدیهی است سپرده های پیشین، تا سررسید خود، مشمول نرخ سودهای قبلی خواهد بود.

بر این اساس همه بانکها ملزم به رعایت این بخشنامه بوده و اگر خلاف آن عمل کنند؛ حتما باید جرایم سنگین آن را بپردازند. به همین دلیل، طی روزهای گذشته، سریال نظام بانکی در پرداخت نرخ سود، وارد قسمت جالبی شد و حتی برخی بانکها، حاضر شدند که به کارمندان خود اضافه کار بپردازند، تا بلکه سپرده بیشتری جذب کنند.

البته برخی خبرهای غیررسمی حکایت از آن داشت که تعداد اندکی از شعب، زیرپوستی روز جمعه را هم مشغول به کار بوده و با پیامک‌هایی که با مشتریان خاص خود رد و بدل کردند، به صورت ویژه آنها را در روز جمعه برای دریافت پول و سپرده گذاری دعوت نموده بودند.

اما امروز، مشتریان یکی از بانکها با غافلگیری اولین صبح از آغاز اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی، مواجه شدند؛ به نحوی که برخی در ابتدا تصور کردند که این یک دستبرد اینترنتی است و حسابهای آنها به تور یک هکر افتاده است.

در پیامکی که از سوی این بانک به مشتریان ارسال شده آمده است: « مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱، سود کلیه سپرده های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر یابد؛ لذابرای جلوگیری از کاهش نرخ سود فعلی شما، از تاریخ مزبور حساب تان، به سپرده یکساله غیرقابل دریافت و پرداخت تبدیل گردید.»

در ادامه این پیامک آمده است: « در صورت عدم موافقت با این اقدام، عدد ۱ را تا ساعت ۱۲ ظهر ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ به همین شماره ارسال نمایید تا حساب شما به کوتاه مدت ۱۰درصد تبدیل شود.»

نکته جالب اینکه مشتریان این بانک صبح امروز که برای برداشت وجه به خودپردازهای بانک مذکور مراجعه کردند، با پیام «حساب شما خالی است»، مواجه شدند و تصور کردند حسابشان مورد دستبرد اینترنتی قرار گرفته است؛ اما واقعیت آن است که بدلیل انتقال سپرده در گردش آنها به حساب سپرده یکساله، وجوه آنها غیرقابل برداشت شده است و این مساله بویژه برای کسانی که برای امور روزانه و گذران معیشت به برداشت این وجوه نیاز دارند، مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد.

با این حال، به نظر می رسد که باید منتظر سناریوهای جدید نظام بانکی برای دور زدن بخشنامه بانک مرکزی و اجرای نرخ های سود سپرده بود. اما سوال اینجا است که نظارت بانک مرکزی چقدر بر این موضوع قوی خواهد بود و آیا این بخشنامه، صرفا یک بخشنامه نمایشی است؟

    • علیرضا IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      آیا از نظر حقوقی این عمل با توجه به اینکه ماهیت حساب عوض شده و اختیار اندوخته از دست صاحب آن خارج میشود غیر قانونی نمیباشد و در اصل بانک خیانت در امانت نکرده است؟
    • حاجی حسینی IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      این بانک به ظاهر محترم یک مرکز پاسخگویی با شماره 5151 هم داره که الان به خاطر همین عمل قطع کرده وپاسخگو نیست.
    • صباحی IR ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      بانکها خوب کاری کردند اگر می گذاشتند پولها از بانکها خارج میشد همه بازارها از جمله مسکن وارز و سکه وطلا بهم می ریخت. نقدینگی در بانک بماند بهتر هست
    • ناشناس IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      لطفا اسم بانک را هم بگویید تا وحشت همه گیرنشود
    • sd IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      این که غافلگیری نیست. می توانست پیامک بزند تا همان وضعیت حساب روزشمارش باقی بماند ولی با سود ده درصد.
    • قرنی IR ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      با سلام یک لحظه فکر کنید با نقدینگی که از بانکها خارج میشود چگونه جیب دلال ها پر میشود و تنها ضرر برای صاحبین سرمایه باقی می ماند و جهش تورمی را شاهد خواهیم بود
    • بانکی IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      1-ارسال پیامک به مشتری که اطلاع رسانی بکند تا وی کوتاه را به یکساله تبدیل بکند مشتری مداری است.2-در متن اعلام کرده اگر1 را بفرستید به کوتاه تبدیل و الا بلندمدت باقی میماند.
    • Mohsen IR ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      با سلام بی قانونی حق مردم رو خوردن تو این مملکت دیگه از حد گذشته چرا این همه فیلم سر این مردم بیچاره در میارن.اگه سود پول سپرده زیاده چرا پول سود وام گرفتن زیاد نیست یکی رباست اون یکی حلال
    • غنی لو IR ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      وظیفه بانک مرکزی هستش که به نفع تولید و مردم جلو این قلدریها را بگیره
    • سعید نقدی IR ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      وام مسکن من20/5 درصد
    • مسعود باستانی IR ۰۱:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      دمش گرم باز نظرخواهی کرده هرکی میخواسته حسابش کوتاه مدت بمونه با پیامک حسابش تغییر کنه. بعضی از،بانکها قراره سود توافقی رو آخرماه براساس نرخ بانک مرکزی،بریزه، دلیلشونم میگن هبه میدادیم.

