به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه پرسپولیس دور جدیدی از مذاکرات خود را با وکیل «مانوئل ژوزه» پشت سر گذاشتند تا این مربی را راضی به پرداخت اقساطی طلب هایش کنند.

آنها پیشنهاد جدیدی را به وی ارایه دادند تا ژوزه در قسط اول، بیش از ۵۰ درصد از مطالباتش را دریافت و باقیمانده مطالباتش را در چند مرحله دریافت کند. پیشنهادی که به وکیل وی اعلام شد اما با مخالفت سرمربی اسبق سرخپوشان همراه شد.

مانوئل ژوزه اعلام کرده است زیر بار توافق با مدیران باشگاه پرسپولیس نمی رود و تمام طلب خود از این باشگاه را بصورت نقد می خواهد. در غیر اینصورت با شکایت مجدد خود از باشگاه پرسپولیس، موجبات محرومیت این تیم را فراهم خواهد کرد. با این حال مدیران باشگاه پرسپولیس بار دیگر تصمیم دارند با وکیل ژوزه وارد مذاکره شده و مبلغ بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

باشگاه پرسپولیس طبق حکم دادگاه بین المللی ورزش موظف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار یورو به سرمربی پیشین خود پرداخت کند.