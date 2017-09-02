اخراج ۹۸ نفر پرسنل رسمی از پالایشگاه نفت ستاره/ورود ممنوع

خبرگزاری مهر - گروه استانها، رضا زرگر: فاز اول پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس که اردیبهشت ماه ۹۶ همزمان با تبلیغات رسمی کاندیداهای ریاست جمهوری و در سفر تبلیغاتی حسن روحانی به هرمزگان مورد بهره برداری قرار گرفت در هفته های اخیر با اخراج پرسنل رسمی مجددا در سطر اخبار قرار گرفت.

۹۸ پرسنل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس با تغییر مدیرعامل و انتصاب مرتضی امامی در لیست خروج از شرکت قرار گرفته اند. این پرسنل با گلایه از روند برخورد و عدم پاسخگویی مدیرعامل به خواسته های این تعداد با حضور در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان خواستار رسیدگی قانونی به شکایت از آنچه رفتارهای غیرقانونی می نامند شدند.

۲۹ مرداد ماه هم پرسنل پالایشگاه در اعتراض به آنچه «اخراج غیررسمی کارکنان توسط مدیرعامل می خوانند» به استانداری هرمزگان مراجعه کردند و در دیدار نماینده پرسنل پالایشگاه با مسئولان استانداری قول مساعد برای حل این مشکل داده شد.

نیروهای بومی در اولویت جذب پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار دارد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بعد از نشست با نماینده کارکنان معترض به اخراج از پالایشگاه نفت ستاره در جمع خبرنگاران گفت: براساس مصوبه کمیسیون کارگری استان هرمزگان نیروهای بومی هرمزگان در اولویت نخست جذب در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس قرار گرفته است.

بهروز اکرمی عنوان کرد: براساس تصمیم کمیسیون کارگری استان هرمزگان و با همکاری مدیران جدید پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بندرعباس، فرآیند جذب نیرو در این مجموعه تعریف شد.

وی ادامه داد: بر اساس این فرآیند، جذب نیرو در مجموعه پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان صورت می گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: همچنین براساس مصوبه کمیسیون کارگری استان هرمزگان نیروهای بومی استان هرمزگان در اولویت نخست جذب در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس قرار گرفتند که این امر نیز مورد موافقت مدیران پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس قرار گرفت.

در اظهارات معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان هیچگونه وعده ای در مورد آینده پرسنلی که طبق قانون کار و فرآیندهای آزمونی و استخدامی جذب پالایشگاه شده اند ، نبود تا آینده مبهم همچنان در انتظار این پرسنل باشد.

هفته گذشته تلفنی ما را اخراج کردند/ممنوع الورود هستیم

یکی از پرسنل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: صبح روز شنبه زمانیکه به محل کار مراجعه کردیم حراست درب ورودی پالایشگاه ستاره خلیج فارس از ورود ۹۸ نفر از پرسنل مجموعه ممانعت به عمل آورد و اعلام کردند شما از امروز اجازه ورود به پالایشگاه را ندارید.

وی عنوان کرد: هفته گذشته لیست ۹۸ نفر از پرسنل در بورد شرکت زده شده بود که باید سریعا از تاریخ ۱۱ شهریور ماه (شنبه) جهت ادامه کار و تا پایان قرارداد ۳۱ شهریور سال جاری به شرکت پیمانکار «اویکو» مراجعه کنند.

به گفته وی، این افراد تماما پرسنل رسمی پالایشگاه محسوب می شوند و از طریق قبولی در آزمون ورودی سال ۹۲ و پس از گذراندن تمامی مراحل استخدامی جذب پالایشگاه ستاره خلیج فارس شده اند. همچنین در تمامی مراحل آموزشهای تخصصی، گزینش ها و عقیدتی بالاترین نمرات را کسب کرده اند.

وی افزود: پس از تغییر مدیرعامل و با روی کار آمدن مرتضی امامی مدیرعامل جدید از یک ماه گذشته فرآیند کاری پرسنل در حال تغییر است و اعلام کرده اند که برای ادامه کار در پالایشگاه باید با شرکت پیمانکاری «اویکو» همکاری کنند.

این پرسنل پالایشگاه ادامه داد: در ابتدا اعلام کردند شما به عنوان ماموریت در شرکت «اویکو» مشغول خواهید شد اما تا کنون هیچ نامه ماموریتی برای پرسنل زده نشده است و در صورت حضور پرسنل در شرکت اویکو این تلقی خواهد بود که پرسنل با رضایت و اختیار خود حاضر به فعالیت در این شرکت پیمانکاری شده است.

حتی نیروهای بومی هرمزگان را هم اخراج کرده اند

وی در ادامه توضیح داد: مدیرعامل جدید با شعار جذب نیروی های بومی و بومی سازی کارکنان پالایشگاه اقدام به اخراج ۹۸ نفر از پرسنل پالایشگاه کرده است در حالی که در همین لیست اعلام شده که در بورد شرکت نصب شده تعدادی از افراد اخراجی بومی شهر بندرعباس هستند و با شعار بومی سازی کارکنان مدیرعامل در تناقض است.

این پرسنل پالایشگاه نفت ستاره افزود: حتی شرکت «اویکو» که مورد نظر مدیرعامل جدید پالایشگاه ستاره است هیچ نیروی بومی استان در آن استخدام نیست و تمامی آن ها نیروهای غیر بومی هستند. متاسفانه رفتارهای دوگانه مدیرعامل جدید قابل درک برای پرسنل رسمی در حال اخراج پالایشگاه نیست.

وی گفت: قرار بود قرارداد تمامی پرسنل استخدامی به صورت قرارداد مدت معین باشد ولی امروز اعلام می کنند که قراردادهای ما قرارداد موقت است.

هیچ مسئول رسمی به غیر از مدیرعامل در پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیست

یکی دیگر از پرسنل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در گفتگو با مهر عنوان کرد: بعد از تغییر مدیرعامل، در دوره مدیرعاملی «امامی» هنوز هیچ یک از قسمت های اداری و معاونت ها فرد رسمی منصوب نشده است و تمامی انتصاب ها فعلا در حد مشاور مدیرعامل هستند و زمانیکه از این افراد سمتشان را سئوال می کنیم می گویند مشاور مدیرعامل هستیم.

وی با بیان اینکه تا کنون موفق به دیدار با مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره نشده ایم، افزود: در ابتدا به همه کارکنان اعلام کردند شما با عنوان ماموریت به شرکت «اویکو» منتقل خواهید شد و پس از اتمام حکم ماموریت بازخواهید گشت اما نه از حکم ماموریت خبری هست نه از ادامه کار در مجموعه.

این پرسنل پالایشگاه ستاره خلیج فارس عنوان کرد: تا کنون هر کس که با او صحبت کرده ایم سمت رسمی نداشته و عنوان کرده اند مشاور مدیرعامل هستیم مانند مشاور حراست، مشاور پشتیبانی و غیره. حتی زمانیکه گفتیم آیا امیدی هست که در آینده نزدیک مجددا قراردادها با شرکت پالایشگاه ستاره خلیج فارس باشد هیچ جواب قانع کننده و مطمئنی داده نشده است.

هیچ اخراجی در کار نبوده است

گلایه پرسنل ستاره خلیج فارس در حالی مطرح می شود که مرتضی امامی هفته گذشته درباره اعتراض و تحصن تعدادی از نیروهای تازه کار شرکت نفت ستاره خلیج فارس که روزهای اخیر رسانه‌ای شده است، توضیح داد: هیچ اخراجی در کار نبوده است و این نیروها که تا پایان شهریور ماه نیز قرارداد دارند هم اکنون در شرکت فعال هستند.

امامی افزود: البته ما طبق ساختار سازمانی شرکت، به هزار نیروی بهره بردار متخصص نیاز داریم که تا ماه پیش که من به عنوان مدیرعامل وارد شرکت شدم هنوز برای این مسئله فکری نشده بود، در حالی‌که نیروی بهره بردار باید دست کم سه سال آموزش ببینید تا بتواند به عنوان متخصص در یک پالایشگاه کار حرفه‌ای انجام دهد.

مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس با بیان این‌که به ظاهر در سال ۹۲ و از طریق یک آزمون استخدامی این شرکت به استخدام نیروی بهره بردار مبادرت کرده بود، تشریح می کند: در همان زمان تنها ۴۰۰ نفر و نه ۱۰۰۰ نفری که مورد نیاز بودند، انتخاب می‌شوند که تا مدت‌ها به آنها درباره استخدام اطلاعی نمی‌دهند و بلاتکلیف می‌مانند.

به گفته وی، بخشی از این نیروها با شکایتی که انجام می‌دهند در بخش‌های حراست و آتش نشانی مشغول به کار می‌شوند و بخشی دیگر که هم اکنون حدود ۲۰۰ نفر هستند، طبق برنامه‌های آموزشی شرکت باید به شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (اویکو) انتقال یابند که البته با مخالفت آنها روبه‌رو شده است.

وی افزود: این عده معتقدند که بدون آموزش مورد نیاز می‌توانند در شرکت نفت ستاره خلیج فارس که البته هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است، بمانند و فعالیت کنند.

امامی با تاکید بر این‌که توقف جذب نیرو و اخراج نداریم، تصریح کرد: هدف اصلی شرکت تولید ملی است.

وی درباره چگونگی استخدام نیروهای بهره‌بردار مورد نیاز نیز گفت: طبق قراردادی که با شرکت اویکو (زیرمجموعه شرکت اویک) امضا کرده‌ایم قرار است این تعداد به این شرکت منتقل و حین انجام فعالیت، آموزش ببینند و در پایان سال ۹۸، تعداد ۱۱۰۰ نفر بهره بردار متخصص و ممیزی شده به ما تحویل داده شود.

با وجود اعتراض های صورت گرفته در روزهای اخیر هنوز وضعیت ۹۸ نیروی پشت در مانده این پالایشگاه روشن نشده است.