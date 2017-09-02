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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۷

توضیحات «ونگر» درباره انتقال منتفی شده «سانچس»

توضیحات «ونگر» درباره انتقال منتفی شده «سانچس»

سرمربی آرسنال معتقد است حالا که« الکسیس سانچس» در آرسنال مانده باید همه تمرکزش را روی بازی کردن برای این تیم بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در آخرین روز نقل و انتقالات، «ددلاین دی» پیشنهاد ۶۰ میلیون پوندی برای الکسیس سانچس را پذیرفت، اما از آنجایی که در جذب «لمار» از موناکو ناکام بود، این انتقال منتفی شد.

این در حالی است که قرارداد فعلی سانچس با آرسنال تابستان آینده به پایان خواهد رسید و ستاره اهل شیلی به محض رسیدن سال ۲۰۱۸ می‌‎تواند به طور قانونی مذاکره با باشگاه‌های دیگر را آغاز کند.

«آرسن ونگر» سرمربی آرسنال معتقد است ستاره شیلیایی حتی اگر قرار باشد سال آینده از تیمشان برود هم در این فصل بهترین عملکرد را ارائه خواهد کرد: «او صد درصد به تیم وفادار است و دوست دارد بهترین عملکرد را داشته باشد، من شکی در این باره ندارم. برای من صحبت کردن درباره این که چه اتفاقی افتاد خیلی سخت است. می‌خواهم الکسیس از این به بعد روی بازی کردن تمرکز کند، روی فصلی که دارد و باشگاه آرسنال.»

سرمربی فرانسوی توپچی‌ها در ادامه گفت: «خیلی به فروختن الکسیس به سیتی نزدیک نبودیم، حالا او باید تمرکزش را روی آرسنال و بازی کردن برای این تیم بگذارد. من همیشه اول فکر می‌کنم و مطمئن می‎شوم وفاداری‌ام به حدی هست که به من پولش را می‌دهند و به من اعتماد می کنند. بازیکنان هم باید دقیقا همین‌طور باشند.»

کد مطلب 4076027

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