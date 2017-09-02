الکاتل از موبایل جدید رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، شرکت آلکاتل از یک تلفن هوشمند در نمایشگاه IFAبرلین رونمایی کرد. این موبایل از سری IDOL است. موبایل مذکور به نام IDOL۵ برای نسل کنونی طراحی شده و دارای قابلیت جدید App Cloner است. براساس این ویژگی کاربر می تواند از یک اپلیکیشن خاص همزمان در چند حساب کاربری شبکه های اجتماعی مختلف وارد شود.

دستگاه با قیمت ۲۳۹.۹۹ یورو و در رنگ های نقره ای و سیاه عرضه شده است.

به گفته شرکت تولید کننده در IDOL۵ میان زیبایی و قابلیت کارکرد توازن برقرار شده است. دستگاه مذکور ۷.۵ میلی قطر و بدنه ای از جنس فلز دارد. صفحه نمایش آن با گوشه های خمیده ۵.۲ اینچ است.

IDOL۵ علاوه بر موارد گفته شده دارای دوربین پشتی ۱۳ مگاپیکسل و فلش ال ای دی، دوربین جلویی ۵ مگاپیکسلی و لنز با زاویه ۸۴ درجه است.

این دستگاه برای کاربران طرفدار شبکه های اجتماعی قابلیت جدید Video Story را نیز به دستگاه افزوده است. این ویژگی به کاربر اجازه می دهد تا عکس و ویدئوهای مورد نظر خود را انتخاب و ترکیب کند و در نهایت کلیپی کوتاه با قابلیت به اشتراک گذاری تولید می شود.

اما شاید جالب ترین ویژگی آن App Cloner باشد که به کاربران اجازه می دهد همزمان وارد چند شبکه ا جتماعی شده و آنلاین بمانند.

برخی شبکه های اجتماعی موجود در اپلیکیشن عبارتند از واتس آپ و اینستاگرام.