به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامرضا طریقی شاعر و از داوران بخش کلاسیک جشنواره نبض واژه ها با اشاره به اینکه کارکرد ادبیات صرفا بیان احساسات نیست بیان کرد: ما متاسفانه عملا شاعر به معنای حرفه ای نداریم، یعنی شاعری که شغلش شاعری بوده باشد، به این دلیل تقریبا تمام شاعران یک شغل و تخصص جانبی دارند که خوب هم نیست ولی خب بخشی از واقعیت اجتماع است. من به عنوان یک شاعر اگر این را بگویم شاید کمی هم سوء تفاهم ایجاد کند اما این واقعیت است که ادبیات ابزار بیان احساسات نیست بلکه ابزار انتقال تفکر و اندیشه است، نشانه اش هم این است که مثلا ما هیچکدام به خاطر نداریم که در قرن ۷ و ۸ کدام پزشک ها وجود داشته اند اما جزئیات زندگی حافظ و سعدی را می دانیم و هنوز به آنها میبالیم.

وی افزود: این به آن معنی نیست که پزشکی یا هر رشته دیگر که به بشریت خدمت می کند کم ارزش است بلکه به این معنی است که ادبیات و فرهنگ نقش ویژه و پررنگ تری دارند. به عنوان کسی که علاقمند به شعر است می گویم که همه ما درگیر گرفتاری های عجیب و غریب شهری هستیم بنابراین ما دقیقا به یک سوپاپ اطمینان روحی نیاز داریم، به شخصه اگر شعر نبود معلوم نبود الان چه حالتی داشتم! چون در نهایت چیزی که کمک می کند همه این فشارهای زندگی شهری را تحمل کنم وجود شعر و ادبیات و کتاب است.

شاعر مجموعه «هر لبت یک کبوتر سرخ است» در پایان گفت: به نظر من نزدیک شدن هر رشته ای به فرهنگ قطعا مثبت است، ما بین دوستان شاعر هم داشتیم کسانی که پزشک بوده اند یا در رشته های مهندسی فعالیت می کردند اغلب آنها کسانی هستند که می توانند کارهای نو بکنند و فکر می کنم مخاطبی هم که با دوستان پزشک و پرستار شاعر مواجه می شود حتما شرایط بهتری خواهد داشت. واقعا معتقدم اگر به فرهنگ و ادبیات بیشتر از حالا که انقدر کمرنگ شده بپردازیم ، ۹۰درصد تنش‌های روحی که در جامعه وجود دارد را می گیرد این کار را الزاما نه فقط شعر، بلکه سینما و تئاتر و موسیقی هم می تواند انجام دهند. هرچقدر ما برای امور فرهنگی وقت بگذاریم به جامعه پزشکی هم کمک می کنیم که با جامعه کم تنش تری رو به رو شوند .

گفتنی است نخستین جشنواره ملی شعر جامعه پزشکی (نبض واژه‌ها) با نظارت و حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود.