دعوت جامعه اسلامی فرهنگیان برای حضور در مراسم تشییع شهید حججی

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با صدور اطلاعیه‌ای از همه هموطنان به ویژه فرهنگیان برای حضور در مراسم تشییع شهید حججی دعوت کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«در آستانه عید قربان عید بندگی خداوند سبحان و آزمون دشوار سردادن در راه رضای تعالی بوی عطر یاس ایران اسلامی را فراگرفته و ابرمردی از دیدار مردان مرد قبول شده در آزمون بندگی خدا بی سر بسوی پروردگارش شتافت و مصداق یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک در جوار رحمتش آرام گرفت، با همان چهره معصومانه و پاک بی‌باکش عاشقانه رفت تا ایران سراسر غرور و افتخار و عطر شهادت شود.

شهید سرافراز حججی شهیدی است فراتر از مرز ایران و مرزهای زمینی شهیدی انتخاب‌شده از سوی اهل‌بیت عصمت و طهارت (س) حججی انتخاب گردید تا با شهادتش جریان انقلاب ولایت جاری و ساری در طول تاریخ انقلاب باشد و انقلاب فرزندانی چون حججی تربیت‌یافته را به رخ جهانیان بکشاند و به شیاطین و مفسدان ستمگر جهان و فتنه‌گران منطقه بفهماند که انقلاب ایران در جان جوانانش رخنه کرده و خون‌بهای انقلاب را با نثار جانشان می‌پردازند.

انجمن اسلامی جامعه فرهنگیان کشور با حضور در مراسم استقبال و تشیع شهید گران‌قدر حججی از هم‌وطنان عزیز به‌ویژه فرهنگیان و همه دلسوزان نظام دعوت می‌کند در این مراسم معنوی که یقیناً همانند حججی مراسمش هم پدیده است با حضوری پرشور و شعور به جهانیان بفهمانند که حججی نماینده یک کشور آزاده است.»