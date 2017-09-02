خط دفاعی تیم ملی فوتبال ایران بی نقص بود

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم ملی ایران برابر کره جنوبی از مرحله نهایی جام جهانی روسیه اظهار داشت: همه فکر می کردند با توجه به اینکه به جام جهانی صعود کرده ایم بی انگیزه هستیم و مقابل کره نتیجه را واگذار خواهیم کرد اما درست بر خلاف این قضیه، بازی خوبی از خود ارائه دادیم، موقعیت های زیادی هم داشتیم و تا زمانی که بازیکن تیم ما اخراج نشده بود مقابل کره پایاپای بازی کردیم.

وی تأکید کرد: زمانی که ۱۰ نفره شدیم فشار زیادی کره ای ها بر روی دروازه ما آوردند اما با توجه به اینکه آنها احساسی بازی می کردند خط دفاع ما به خوبی توپ ها را دفع می کرد و این نشان داد که کی­‌روش ثبات لازم را به خط دفاع داده است.

سرمربی پیشین استقلال در خصوص خط حمله تیم ملی ایران گفت: باید بپذیریم که مهاجمان ما عملکرد قابل قبولی نداشتند و نتوانستند موقعیت هایی را که به دست آوردند به گل تبدیل کنند. آنها حتی در مقابل قطر هم به خاطر اشتباه مدافعین دروازه حریف را باز کردند و من امیدوارم با توجه به اینکه تا جام جهانی زمانی باقی نمانده، کی روش تمرینات بیشتری را با مهاجمانش انجام بدهد.

مظلومی در پاسخ به این سئوال که تیم ملی باید با چه تیم هایی بازی های تدارکاتی برگزار کند تصریح کرد: اگر می خواهیم در جام جهانی موفق باشیم باید با تیم هایی بازی کنیم که بتوانند نقاط قوت و ضعف ما را به ما معرفی کنند نه اینکه با تیم هایی بازی برگزار کنیم که هیچ ارزش فنی برای ما نداشته باشند. مردم حساسیت ویژه ای به تیم ملی دارند و تنها با این بازی هایی که در دور مقدماتی انجام داده ایم، از کی روش و بازیکنان می خواهند که در جام جهانی به مرحله دوم صعود کنند. اعتقاد دارم با نفراتی که داریم به خوبی این کار را می توانیم انجام دهیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تیم ملی با همین نفرات می تواند در جام جهانی موفق باشد، حضور بازیکنان جوانی مثل روزبه چشمی، امید نورافکن، میلاد محمدی و تعدادی دیگری از جوانان به همراه بازیکنان با تجربه، شرایط خوبی را در تیم ملی به وجود آورده و نوید بازی های خوب را در جام جهانی خواهد داد.

سرمربی پیشین استقلال در خصوص دیدار سه شنبه تیم ملی در برابر سوریه گفت: مطمئنم کی روش این بازی را هم جدی می گیرد و می خواهد در این بازی پیروز شود زیرا دو رکورد دست نیافتنی را به دست آورده که یکی گل نخوردن در دور مقدماتی جام جهانی است و دیگری شکست نخوردن. امیدوارم این تیم بتواند در بازی آخر هم این رکورد را حفظ کرده و حضوری پرقدرت در جام جهانی داشته باشد.

مظلومی که سابقه سرمربیگری در تیم آلومینیوم هرمزگان را هم دارد، در پایان با ابراز تأسف به خاطر درگذشت دانش آموزان هرمزگانی گفت: شب گذشته از ناراحتی خوابم نبرد و نمی دانم چرا هر چند سال یک بار چنین اتفاقی برای دانشجویان و حالا برای دانش آموزان افتاده است و امیدوارم دیگر شاهد چنین حادثه های دلخراشی نباشیم.