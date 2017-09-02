تهاجم زمینی به ایران غیرممکن است/ مبارزه با ایران کار آسانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر سرلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء اظهار داشت: هفته پدافند هوایی زمان مناسبی برای بازنگری به اقدامات گذشته و برنامه ریزی برای آینده است و نشان می دهد که اقدامات این قرارگاه تا امروز بسیار مناسب بوده است.

وی ادامه داد: ارزش دفاع از مرزهای میهن اسلامی در موازین دینی ما جایگاه بسیار ارزنده ای دارد و ائمه اطهار توجه ویژه ای به مرزبانی و حراست از مرزها داشتند. پدافند هوایی از مهمترین حافظان مرزهای کشور اسلامی هستند و بارها در جلساتی که با فرمانده معظم کل قوا داشتیم، ایشان اولویت اول را بر پدافند هوایی می دهند.

سرلشگر باقری در ادامه سخنانش گفت: در جهانی که بی خردان و جاهلان بر ساختار قدرت حکومت می کنند، به این نتیجه رسیده اند که تهاجم به ایران اسلامی فایده ای برای آنها ندارد و گرفتاری های بسیاری برایشان به وجود می آورد. غربی ها می دانند که اگر آغازکننده نبرد با ایران اسلامی باشند، قطعا پایان دهنده آن نیستند و همچنین آگاه هستند محل درگیری به مرزهای ایران محدود نمی شود و پایان دهنده این جنگ آنها نخواهند بود.

وی افزود: از سوی دیگر دشمنان می دانند بر روی زمین نیز مبارزه با ایران کار آسانی نیست و رزمندگان ایران اسلامی همچون شهید حججی با قدرت با آنها مقابله می کنند. شهید حججی ها نمونه های بزرگی هستند که دشمنان آنها را می بینند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تهاجم زمینی به ایران را غیرممکن دانست و گفت: احتمال تهاجم هوایی و موشکی که دشمن ترسو آن را انتخاب می کند به آن دلیل است که فکر می کند تلفات کمتری در این نبرد متحمل می شوند.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که امروز ما با آن مواجه هستیم، این است که وقتی وارد یگان‌ها و مرزها می‌شویم، چه در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی با خیل عظیم نامه‌ها و اصرارهایی مواجه می‌شویم که می‌گویند پارتی بازی کنید و ما را به جبهه‌های نبرد در سوریه و در صف مدافعان حرم اعزام کنید.

سرلشگر باقری با پایین دانستن احتمال حمله زمینی دشمن به مرزهای کشورمان اظهار داشت: احتمال می‌رود که دشمن اگر تهاجمی داشته باشد، موشکی یا هوایی باشد چرا که دشمن زبون از مواجهه زمینی و مستقیم واهمه دارد و در این راستا احتمالا مسیرهایی را انتخاب می‌کند که احتمال تلفاتش کمتر باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: تفاوت ما با دشمن در این است که آنان، نیروها و خانواده‌های نیروهایشان را برای فرستادن به صحنه نبرد با تضمین حفظ جان اعزام می‌کنند اما ما باید نیروهایمان را قانع کنیم در همین سنگری که هستند بمانند و آن را حفظ کنند و بدانند همان اجری که رزمنده در خط مقدم دارد به او هم داده خواهد شد.

سرلشکر باقری در پایان هوشمندی و یکپارچگی سامانه‌های پدافند هوایی کشوررا ضامن امنیت آسمان ایران اسلامی و ترددهای هوایی ملی و بین المللی توصیف و تصریح کرد: مایه مباهات و مسرت است که سازمان هواپیمایی جهانی(ایکائو) طی چند سال اخیر،آسمان ایران را امن‌ترین آسمان منطقه حساس و راهبردی خاورمیانه (غرب آسیا) معرفی کرده است.