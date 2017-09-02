به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد استان فارس در نامه‌ای به رئیس جمهوری که نسخه‌ای از آن برای خبرنگار مهر ارسال شده نسبت به توزیع ناعادلانه آب که منجر به خشک شدن تالاب‌های این استان و عوارض زیست محیطی متعدد و در نتیجه رنج شهروندان این استان شده ابراز نگرانی کردند.

نویسندگان این نامه گفتند: رای حد اکثری و انتخاب ملت فهیم ایران امیدواری در نوع تدبیر بوده و هست، و این مهم در سایه اقدام و عمل و ایستادگی در برابر ناملایمات تا رسیدن به اقتصادی پویا و طبیعتی زیبا و پایدار محقق خواهد شد.

سازمان‌های مردم‌نهاد استان فارس تاکید کردند: به استحضار می‌رساند وضعیت منابع آبی استان فارس در پی سوء مدیریت های اعمال شده و توزیع نا عادلانه آب به شدت بحرانی است، و متاسفانه اقدام علاج بخشی در راستای خروج از این بحران تا کنون صورت نگرفته و خشکی تالابها و دریاچه های این استان گواه این مدعاست.

نویسندگان این نامه تصریح کردند: تالابهای بین المللی سه گانه طشک، کمجان و بختگان بعنوان سومین پهنه تالابی داخل کشور از رودخانه کر تغذیه و آبگیری می‌شدند که سالهاست در حسرت حق‌آبه هزاران ساله با خشکی و زوال دست و پنجه نرم می‌کنند و زیستمندان این تالابها قربانی سدسازی افراطی، اشتباهات و خطای محاسباتی متولیان وقت امور آب شده است. تا جایی که اخیرا شاهد گرفتار شدن هزاران جوجه فلامینگو در بستر نمکی دریاچه هستیم که عملا قادر به پرواز نیستند.

نویسندگان این نامه افزودند: مضافا اینکه ریزگردهای الوده ناشی از خشکاندن تالابهای سه گانه یادشده سلامت ساکنان حاشیه نشین آن را با مخاطرات جدی مواجه کرده است و بخش عمده ای از سکنه مسیر رودخانه کر و حاشیه تالابهای سه گانه فوق در بخش هایی از کربال، و شهرهای ارسنجان، نیریز، خرامه واستهبان که تولید کنندگان عمده محصولات کشاورزی و دامی بودند، بالاجبار مبادرت به ترک وطن و سکونت اجباری در حاشیه شهر ها شده اند.

سازمان‌های مردم‌نهاد استان فارس در پایان تاکید کردند: آسیب های جبران ناپذیر و غیر قابل انکار و وضعیت نابسامان فعلی مستلزم عزم جدی مسئولان و عنایت ویژه حضرتعالی در تشکیل کارگروه ویژه و ستاد احیاء تالابهای فوق خواهد بود تا کام خشک تالابها و رنج این مردم سیراب و گوارا شود.