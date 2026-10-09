به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی شامگاه پنجشنبه در مراسم تجلیل از خانواده کارکنان انتظامی شهرستان ساری با اشاره به جایگاه خانواده در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: خانواده از جایگاهی بنیادین در اسلام برخوردار است و سلامت، پویایی و استحکام جامعه به سلامت خانواده وابستگی دارد.

وی افزود: خانواده نخستین کانون آرامش، تربیت، رشد اخلاقی و معنوی انسان و محل انتقال ارزش‌ها به نسل آینده است و هر اندازه بنیان خانواده مستحکم‌تر باشد، جامعه نیز از امنیت، آرامش و سلامت بیشتری برخوردار خواهد شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با تأکید بر نقش خانواده‌های کارکنان انتظامی در انجام مأموریت‌های پلیس تصریح کرد: خانواده‌های کارکنان انتظامی به نوعی شریک مأموریت‌های امنیت‌ساز پلیس هستند و صبوری، همراهی و حمایت آنان نقش مهمی در پیشبرد مسئولیت‌های خطیر انتظامی دارد؛ ازاین‌رو، تکریم این خانواده‌ها ضرورتی مهم است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به مسئولیت‌های فرهنگی و تربیتی مجموعه عقیدتی سیاسی بیان کرد: توجه به آموزه‌های قرآنی، تقویت باورهای اعتقادی و تحکیم بنیان خانواده از اولویت‌های این مجموعه در فرماندهی انتظامی استان مازندران است.

وی ادامه داد: خانواده در تراز انقلاب اسلامی باید خانواده‌ای مؤمن، بصیر، مسئولیت‌پذیر، امیدآفرین و برخوردار از روحیه ایثار و مقاومت باشد و برنامه‌های فرهنگی و قرآنی نیز باید در راستای تقویت این ویژگی‌ها طراحی و اجرا شود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، انس با قرآن کریم، ترویج سبک زندگی اسلامی، توجه به تربیت فرزندان، تقویت باورهای دینی و ارتقای مهارت‌های ارتباطی میان اعضای خانواده را از محورهای مورد توجه این مجموعه برشمرد.

امنیت پایدار نیازمند همراهی مردم است

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت امنیت پایدار در استان مازندران گفت: امنیت زیربنای پیشرفت، آرامش و توسعه هر جامعه‌ای است و تحقق آن به تلاش شبانه‌روزی نیروهای مسلح و انتظامی و همچنین مشارکت و همراهی مردم نیاز دارد.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان انتظامی در برقراری نظم و امنیت افزود: کارکنان انتظامی در خط مقدم مقابله با جرائم و ناامنی‌ها قرار دارند و با روحیه جهادی و انقلابی برای حفظ آرامش شهروندان و صیانت از امنیت عمومی تلاش می‌کنند.

وی تأکید کرد: مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی، برخورد قانونی با مجرمان و تأمین آرامش شهروندان از مأموریت‌های اساسی پلیس است و انجام مطلوب این مسئولیت‌ها بدون همکاری و مشارکت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در ادامه با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ملت ایران در سال‌های گذشته با تکیه بر ایمان، وحدت، بصیرت و روحیه مقاومت در برابر فشارها و زیاده‌خواهی‌های دشمنان ایستادگی کرده است.

وی، رهبری و حضور آگاهانه مردم را از عوامل مؤثر در اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: دشمنان همواره تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف و گسترش ناامیدی در جامعه، انسجام ملی را تضعیف کنند؛ اما هوشیاری، بصیرت و وحدت مردم می‌تواند این توطئه‌ها را ناکام بگذارد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی بر اهمیت حفظ همبستگی اجتماعی و تقویت روحیه مقاومت در برابر فشارهای دشمنان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، مسئولان انتظامی استان مازندران با اهدای لوح تقدیر و هدایا از خانواده کارکنان انتظامی شهرستان ساری به پاس صبوری، همراهی و حمایت از کارکنان در انجام مأموریت‌های انتظامی تجلیل کردند.