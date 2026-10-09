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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۶:۵۷

چرایی افزایش پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم 

چرایی افزایش پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره علل افزایش پرداختی از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید محمد جمالیان گفت: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی در کشور این است که قوانین به درستی اجرا نمی‌شود؛ در حالی که قانون تکلیف کرده بود بیمه‌ها با یکدیگر تجمیع شوند و صندوق بیمه سلامت تشکیل شود، این تکلیف به طور کامل اجرا نشده است.

وی افزود: تا زمانی که صندوق بیمه سلامت تشکیل نشود، منابع حوزه درمان نیز ممکن است در مسیرهای دیگری هزینه شود و این یکی از مشکلات اساسی نظام سلامت است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، قوانین بودجه‌ای نیز در مواردی به طور کامل اجرا نمی‌شود؛ به عنوان نمونه، مبلغی که مجلس در بودجه برای کمک به بیمه‌ها به منظور پرداخت بدهی‌های سال ۱۴۰۴ اختصاص داده بود، در همان سال پرداخت نشد و به سال جاری موکول شد که همین موضوع باعث افزایش مانده بدهی بیمه‌ها شد.

جمالیان با اشاره به تورم و افزایش قیمت‌ها، تصریح کرد: در کنار این مسائل، افزایش هزینه‌ها را نیز داریم اما آنچه دردناک است، این است که تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها و پوشش ضعیف بیمه‌ای، فشار بیشتری به جیب مردم وارد می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: بر اساس برنامه توسعه قرار بود پرداختی از جیب مردم به ۳۰ درصد برسد اما امروز به دلیل ضعیف شدن بیمه‌ها، این رقم در برخی حوزه‌ها به بیش از ۶۵ درصد رسیده و در حوزه دارو حتی بیشتر است.

وی درباره وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی از سوی بیمه‌ها نیز گفت: تامین اجتماعی مطالبات سه ماه بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی را اخیرا پرداخت کرده است و بخش خصوصی، بیمه سلامت و تامین اجتماعی قول داده‌اند تا پایان هفته آینده کل مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۴ را تسویه کنند.

جمالیان تاکید کرد: علت اصلی این وضعیت، اولویت‌بندی نشدن صحیح و اجرا نشدن تکالیف قانونی است و نتیجه آن نیز افزایش فشار مالی بر مردم و بیماران خواهد بود.

کد مطلب 6972225
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • NP DE ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مسئله فقط (تأخیر بیمه‌ها در پرداخت بدهی) نیست؛ آن تأخیر یکی از حلقه‌های یک مشکل بزرگ‌تر است: پول پایدار و کافی جمع نمی‌شود، بین صندوق‌ها و بخش‌ها به‌خوبی تجمیع و مدیریت نمی‌شود و بیمه‌ها هم همیشه به‌موقع و به‌شکل مؤثر هزینه درمان را پوشش نمی‌دهند. در نتیجه، بخشی از هزینه و ریسک مالی به بیمار منتقل می‌شود.
    • NP DE ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      وقتی بیمه مطالبات بیمارستان، داروخانه یا آزمایشگاه را دیر می‌دهد، آن مرکز با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شود. این امر می‌تواند زنجیره‌ای از فشار ایجاد کند: تأخیر در تأمین دارو و تجهیزات، بدهی به کارکنان یا تأمین‌کنندگان، و در نهایت پرداخت مستقیم بیشتر یا دشواری دسترسی برای بیمار. البته خبر به‌تنهایی ثابت نمی‌کند هر کدام از این پیامدها در همهٔ مراکز رخ داده؛ اما سازوکار مالی خطر را درست نشان می‌دهد.
    • NP DE ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      همچنین تجمیع صندوق‌ها می‌تواند به هم‌پوشانی کمتر، تجمیع ریسک و قدرت خرید بهتر کمک کند، اما به‌تنهایی درمان قطعی نیست. مطالعه سیاستی درباره ایران هشدار می‌دهد اگر پرداخت‌های یک بیمه‌گر واحد باز هم عقب بیفتد، وابستگی بیشتر مراکز به همان خریدار می‌تواند فشار را تشدید کند؛ پس ادغام بدون تأمین مالی پایدار، قواعد شفاف و تضمین پرداخت به‌موقع ممکن است مشکل را جابه‌جا کند، نه حل.
    • NP DE ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم این نکته‌ها کمک کند بحث از بیان مشکل فراتر برود و توجه‌ها را به راه‌حل‌های ماندگار جلب کند؛ مهم‌تر از همه، اینکه فشار هزینه‌های درمان کمتر روی دوش مردم و بیماران بیفتد🌷

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