به گزارش خبرگزاری مهر، سیامین نشست هماندیشی پیشکسوتان دفاع مقدس با عنوان «تجلیل از حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم» با حضور حجت الاسلام آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، حجت الاسلام و المسلمین محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر خرم طوسی مشاور عالی فرمانده کل ارتش و جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار شد.
حجت الاسلام محمدحسنی در این مراسم احترام و ارج نهادن به مقام قهرمانان و پیشکسوتان جنگ و جهاد را سیره پیغمبر (ص) دانست و گفت: وظیفه همه ما است که با نشر خاطرات و نمایش دلاورمردیهای پیشکسوتان سالهای دفاع مقدس از این سرمایههای عظیم پاسداری و خاطرات و درسهای دفاع مقدس را به نسل جوان بازگو کنیم.
وی یادآور شد: خاطرات پیشکسوتان دفاع مقدس غنیمتی است که اگر از این گنجینه ارزشمند استفاده نشود در حق این گنجینه کم لطفی شده است.
حجت الاسلام محمدحسنی بزرگمردانی که جان خود را فدای عزت، سربلندی و اقتدار میهن و اسلام کردهاند را قهرمانان واقعی این مرز و بوم خواند و بر قدردانی و پاسداری از مقام والای این عزیزان تأکید کرد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به نقش مهم و سازنده حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم در ارتش، شخصیت وی در آجا را غیر قابل تکرار دانست و از زحمات و خدمات وی در طول سالیان متمادی مبارزات، دفاع مقدس و سازندگی تقدیر و تشکر کرد.
همچنین در ادامه این مراسم حجت الاسلام آل هاشم ضمن تشکر از دستاندرکاران و بانیان این جلسه و قدردانی از حضور پرشور پیشکسوتان در مراسم مذکور، از مقام معظم رهبری به دلیل انتصاب شایسته حجت الاسلام و المسلمین محمدحسنی تشکر و قدردانی و اظهار کرد: قطعاً حجت الاسلام محمدحسنی ظرف مدت کوتاهی شایستگیهای خود را ثابت خواهد کرد و موفیقتهای بی بدیلی نصیب سازمان عقیدتی سیاسی و ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز ضمن تبریک انتصاب اخیر فرماندهی کل ارتش، سرلشکر موسوی را فردی مقبول از نظر پیشکسوتان و فرماندهان جدید ارتش دانست و او را فردی شایسته برای این جایگاه خطیر خطاب کرد و از خدمات و زحمات سرلشکر صالحی در طول سالهای فرماندهی در ارتش نیز تقدیر و تشکر نمود.
امام جمعه تبریز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امیر سپهبد صیاد شیرازی، گفت: همه خدمات ارائه شده در زمان دفاع مقدس از ناحیه اینجانب با پشتیبانیها و حمایتهای مرحوم حضرت آیتالله ملکوتی صورت میپذیرفت.
در پایان این نشست صمیمی لوحی با امضای تمام پیشکسوتان حاضر در جلسه به حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم اهدا و از سالها حضور وی در ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر به عمل آمد.
