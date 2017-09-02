فرار سرکردگان داعش از حویجه بانزدیک شدن زمان عملیات نیروهای عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، این منبع محلی در استان کرکوک تاکید کرد که برجسته ترین سرکردگان داعش در الحویجه به همراه خانواده هایشان به سمت منطقه جبال حمرین و الجزیره واقع در استان صلاح الدین از طریق منطقه العباسی و الریاض وابسته به الحویجه در ۵۵ کیلومتری جنوب غرب کرکوک گریخته اند.

وی در ادامه افزود: اکثریت این داعشی های فراری دارای تابعیت عربی و خارجی هستند. یکی از آنها جزو سرکردگان مهم داعش با تابعیت مراکشی و از نزدیکان ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش به شمار می آید که پرونده های مالی مهم و اسامی رهبران این گروه تروریستی در عراق و کسانی که مسئول نیرو گزینی برای این گروه بودند به همراه دارد.

پیشتر ستاد اطلاع رسانی جنگ عراق اعلام کرده بود که تجهیزات و نیروهای نظامی بیشتری از بغداد به استان کرکوک اعزام شده‌اند تا به این شکل شمارش معکوس شروع عملیات آزادسازی الحویجه آغاز شود.

قرار است عملیات آزادسازی الحویجه به زودی تحت عنوان «قادمون یا حویجه» آغاز شود.

پیشتر نیروی هوایی عراق میلیون ها نسخه اعلامیه را در خصوص آغاز این عملیات برای مردم الحویجه پخش کرده بود.