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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

سرپرست معاونت اطلاعات علم و فناوری ایران منصوب شد

سرپرست معاونت اطلاعات علم و فناوری ایران منصوب شد

سرپرست معاونت اطلاعات علم و فناوری ایران در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  سیروس علیدوستی رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در حکمی، عمار جلالی‌منش را به سمت سرپرست معاونت اطلاعات علم و فناوری ایران پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) منصوب کرد.

پیش از این، فرهاد شیرانی، سرپرست معاونت اطلاعات علم و فناوری ایران بود که وی نیز در حکمی دیگر، به عنوان مشاور رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، منصوب شد.

در قسمتی از حکم سرپرستی معاونت اطلاعات علم و فناوری ایران آمده:

«امید دارد بایاری خداوند بزرگ، در چارچوب قوانین و مقررات، و برنامه استراتژیک پژوهشگاه (۹۹-۱۳۹۵) و با همکاری مدیران و کارشناسان گرامی آن معاونت، جایگاه مدیریت اطلاعات علم و فناوری را در پژوهشگاه و کشور بیش از پیش ارتقا بخشید».

کد مطلب 4076992

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