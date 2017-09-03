حریق مشابه ساختمان گرنفل لندن در اصفهان اطفا شد

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در مجتمع مسکونی ۸۰ واحدی شهید کشوری اصفهان اظهار داشت: این حادثه در ساعت ۳:۳۹ دقیقه صبح امروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و نیروهای امدادی از ۹ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه نیروهای امدادی پس از رسیدن اکیپ اعزامی به محل شاهد حریق و دود ناشی از حریق توام با انفجار در طبقه هفتم یک مجتمع مسکونی ۱۰ طبقه و ۸۰ واحدی شدند، تصریح کرد: با توجه به دود و شعله و وجود مواد قابل اشتعال در محل بلافاصله اکیپ اعزامی به دو اکیپ مجزا تقسیم و همزمان اکیپ اول با استفاده از دستگاه تنفسی و لباس مقاوم در برابر حریق شروع به جستجو در دود در تمام طبقات و اکیپ دوم نسبت به اطفاء حریق اقدام کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه عدم کارایی سیستم اعلام حریق در ساختمان و انفجار توام با حریق شدید موجود در مجتمع مسکونی و خود ایمن نبودن ساختمان می توانست خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد، افزود: همچنین با توجه به حادث شدن در شب می توانست حادثه ای شبیه آتش سوزی ساختمان گرنفل در لندن که حدود ۱۴۰ کشته و مجروح و سه روز اطفاء حریق به همراه داشت، را به بار آورد اما با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی در محل و عکس العمل سریع آنها از سرایت به سایر طبقات دیگر و هم چنین ساختمان مجاور جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: در این حادثه یک نفر دچار آسیب دیدگی شده بود که در همان لحظات ابتدایی حریق توسط یکی از ساکنان به بیرون انتقال و از طریق عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

شریعتی تأکید کرد: ساکن شدن مالکان قبل از گرفتن پایان کار ساختمان و بازدید ایمنی متعاقب آن، می تواند در چنین مجتمع های مسکونی پر تراکم خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد لذا با خود ایمن شدن چنین ساختمان هایی در همان لحظات اولیه می توان از بروز حوادث تلخ و غیر قابل جبران جلوگیری به عمل آورد.