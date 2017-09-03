خوی صاحب تنها بازار بورس دانه های آفتابگردان کشور است

مهران زینالزاده در گفتگو با خبرنگار مهر حجم معاملات این محصولات د رشهرستان خوی را ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دانست اظهارداشت: این بازار بورس با ۳۰۰ غرفه و ۱۰۰ واحد فرآوری وبوجاری با اشتغالزایی به سه هزار نفر بصورت مستقیم در شهرستان خوی فعال است.

وی با بیان اینکه خوی قطب اول تولید دانه های آفتابگردان و کدوی کشور به شمار می رود عنوان کرد:پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۳۰ هزار تن محصول از مزارع تخمه‌های آجیلی آفتابگردان و کدو برداشت شود.

زینالزاده با گلایه از واردات بی رویه تخم آفتابگردان و کدو به کشور طی سالهای اخیر افزود: درسه سال گذشته ورود دانه‌های آجیلی آفتابگردان و کدو از خارج تا حدوی کشاورزان منطقه را در فروش محصول با مشکل مواجه ساخته است که بازنگری در تعرفه واردات این محصولات و تفکیک آنها از دانه‌های روغنی آفتابگردان و کدو ضروری به نظر می‌رسد.

مدیرجهاد کشاورزی خوی ادامه داد: شهرستان خوی باتولید ۴۰ درصد تخمه‌های آجیلی آفتابگردان و کدو قطب اول تولید این محصولات در کشور استان به شمار می رود که باید مورد توجه قرار گیرد.

زینالزاده اضافه کرد: امسال در ۲۳ هزار هکتار برداشت محصول تخمه‌های آجیلی آفتابگردان از مزارع خوی از مزارع کشاورزی آبی خوی این دو محصول کشت شده است که از این مقدار بیش از ۲۲ هزار هکتار تخمه آفتابگردان آجیلی و بقیه کدوی آجیلی است

مدیرجهاد کشاورزی خوی افزود: این مقدار سطح زیر کشت بعلت پایین بودن قیمت این محصولات در سال گذشته بواسطه واردات بی رویه از خارج بیش از ۲۵ درصد کاهش داشته است

وی شمشیری، پسته‌ای، دور سفید و بادامی را از جمله ارقام کشت شده افتابگردان و کدو در خوی اعلام و اضافه کرد: در شهرستان خوی بیش از ۱۵ هزار خانوار با کاشت این محصولات امرا معاش می‌کنند.