بازگشت منصوریان و تمرین پنالتی برای دیدار برابر گل گهر

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز یکشنبه استقلال پس از یک روز استراحت از ساعت ۱۰ در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی و بدون حضور خبرنگاران و هواداران برگزار شد.

بازیکنان ابتدا بدن های خود را گرم کرده، سپس کار با توپ انجام دادند و در بخش بعدی به مرور کارهای تاکتیکی برای دیدار برابر گل گهر سیرجان پرداختند.

در آیتم بعدی بازیکنان یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند که سرمربی استقلال هم پا به توپ شد و همان طور که فوتبال بازی می کرد، نکات فنی را هم به بازیکنان گوشزد می کرد.

شوت از راه دور و ضربات ایستگاهی دیگر برنامه استقلالی ها بود و آیتم پایانی که برای کادر فنی از حساسیت ویژه ای هم برخوردار بود، به پنالتی زدن اختصاص داشت. باتوجه به اینکه دیدار استقلال با گل گهر در جام حذفی روز جمعه برگزار می شود، منصوریان تمرین پنالتی را برای این مسابقه درنظر گرفته بود.

* علیرضا منصوریان قبل از شروع تمرین ۱۰ دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد و حساسیت دیدار روز جمعه برابر گل گهر را به بازیکنان یادآوری کرد.

* پژمان منتظری، سیدمجید حسینی و میلاد زکی پور به دلیل مصدومیت و امید نورافکن، ووریا غفوری و روزبه چشمی به دلیل حضور در تمرین تیم ملی غایب بودند.

* دروازه بان ها زیر نظر حمید بابازاده تمرین کردند که بیشتر کار آنها امروز اختصاص به مهار ضربات پنالتی داشت.

* بهتاش فریبا و نصرالله عبداللهی در تمرین حضور داشتند و دقایقی قبل از تمرین با منصوریان صحبت کردند.

* تمرین آبی پوشان پس از ۸۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا تمریناتش را جهت دیدار برابر گل گهر سیرجان ادامه خواهد داد.

* اعضای تیم فوتبال استقلال روز پنجشنبه تهران را به مقصد سیرجان ترک خواهند کرد تا جمعه مقابل گل گهر قرار بگیرند.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه ۱۷ شهریورماه از ساعت ۱۷:۴۵ در ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان میهمان این تیم خواهد بود.