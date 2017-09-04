معرفی برترین سازمانهای استفاده کننده از ابزار فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد اسماعیل زاده مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت و دبیر دومین جشنواره وب و کسب و کار گفت: ابتدای مردادماه طی نامه ای به سازمانهای استانی نحوه مشارکت سازمانهای استانی اطلاع رسانی شد و تا کنون بر اساس اطلاعات دریافتی سازمانهای صنعت معدن تجارت استان های خراسان جنوبی و زنجان بیشترین مشارکت را در این خصوص داشته اند.

اسماعیل زاده افزود: در دوره نخست جشنواره، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان موفق به کسب عنوان سازمان برتر استانی شد و رئیس این سازمان لوح تقدیر مقام عالی وزارت و تندیس جشنواره را دریافت کرد.

وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه کارگروه نظارت بر ارزیابی جشنواره و بر اساس شاخص های کیفی و کمی تدوین شده در این کارگروه، در مراسم پایانی دومین جشنواره وب و کسب و کار بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری که آذر ماه سال جاری با حضور مدیران عالی رتبه کشوری و به منظور معرفی بنگاههای برتر پیشرو در حوزه توسعه تعاملات الکترونیکی برگزار خواهد شد، برترین سازمانهای صنعت و معدن و تجارت استانی در خصوص تشویق بنگاهها برای استفاده از ابزار فناوری اطلاعات در کسب و کار نیز معرفی و تقدیر می شود.