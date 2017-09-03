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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۲۷

رئیس پلیس فتای استان ایلام خبر داد:

دستگیری هکر ۱۹ ساله در ایلام

دستگیری هکر ۱۹ ساله در ایلام

ایلام-رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان ایلام از شناسایی و دستگیری هکر ۱۹ ساله اینستاگرام در استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی جمالی گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر هک صفحه اینستاگرام (Instagram) و کلاهبرداری از این طریق از او، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار داشت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا ، متهم شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس فتای استان ایلام اضافه کرد: متهم در ابتدا منکر اتهام خود شد اما پس از مواجهه با مستندات محکم و غیر قابل انکار پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: متهم از طریق ساختن صفحات جعلی (Fake Page) مشابه صفحات شبکه های اجتماعی و ارسال آن را برای طعمه های خود ،   پس از فریب کاربران اطلاعات حساب کاربری شامل نام کاربری و رمز آن ها را به سرقت می برد و پس از دسترسی به اطلاعات برای آن ها ایجاد مزاحمت می کرد و قصد اخاذی داشت.

سرهنگ جمالی در پایان از همه کاربران فضای سایبری خواست تا از اعتماد به افراد ناشناس خودداری کرده و در ارتباطات خود در فضای مجازی از ارسال اطلاعات برای دیگران خودداری کنند.

کد مطلب 4077596

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