عملکرد ضعیف شهرداری گرگان در بافت تاریخی/ پیاده راه احداث شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زهرا بهرامی: هرچند در سال ۱۳۱۰ بافت تاریخی گرگان به عنوان نخستین بافت تاریخی ایران در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید اما به دلایل مختلف هم اکنون از این بافت به عنوان سومین بافت باارزش و دارای سبک معماری کشور نام برده می شود.

پس از بی توجهی های بسیار به این بافت ارزشمند، در دوره سوم شورای اسلامی مرکز استان، وعده راه اندازی بافت تاریخی گرگان مطرح شد تا شاید با ورود مدیریت شهری به این موضوع فصل جدیدی پیش روی این بافت قرار گیرد.

هرچند این وعده و خرید سالانه حداقل یک خانه تاریخی در مرکز استان از سوی مدیریت شهری هم مانند بسیاری از وعده ها همچون تله کابین، شهربازی مدرن و ... در گرگان اجرایی نشد اما فروردین ماه گذشته، شهرداری گرگان، اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل راه و شهرسازی در خانه تاریخی کبیر تفاهم نامه چندجانبه ای برای احیاء بافت تاریخی به امضاء رساند.

تفاهم نامه ای که چندماه قبل از امضاء آن معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در گفتگو با خبرگزاری مهر قول اجرای آن و احیاء پنج گذر تاریخی و فرهنگی در دل بافت را داده بود.

حالا ۱۷ ماه از امضاء آن تفاهم نامه می گذرد و بافت تاریخی گرگان همچنان در حسرت احیاء است. در این رابطه با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان به گفتگو نشستیم و رضا مروتی معتقد بود احیاء بافت تاریخی گرگان به خواست و مطالبه عمومی تبدیل شده است و همین امر می تواند ضمانت اجرای تفاهم نامه را از سوی دستگاه های متولی فراهم کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان به خبرنگار مهر گفت: تفاهم نامه چندجانبه با هدف اینکه بافت با ارزش و ثبت شده گرگان مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گیرد و احیاء شود، به امضا رسید.

احیاء بافت انتظار پنهان بود

رضا مروتی با بیان اینکه تفاهم نامه برای تغییر نگاه مدیران به بافت تاریخی گرگان و تلفیق نشدن این بافت با ارزش با بافت فرسوده به امضاء رسید، افزود: تبیین جایگاه این بافت در بین مدیران، دستگاه اجرایی و اصحاب رسانه از یکسو و جلب توجه ویژه مردم به ابعاد فرهنگی این موضوع، اهداف اصلی در امضاء این تفاهم نامه بود.

وی ادامه داد: در واقع با امضاء این تفاهم نامه، احیاء بافت تاریخی گرگان را آغاز کردیم و به اجرای پروژه هایی همچون طرح آفتاب در دل این بافت تاریخی پایان دادیم.

از منابع استانی سال ۱۳۹۶ برای احیاء این بافت تاریخی۱.۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده ایم و طبق تفاهم نامه دستگاه های اجرایی متناظر باید دو برابر آن را تخصیص دهند معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان یادآور شد: همزمان با امضاء این تفاهم نامه، موضوع بازآفرینی شهری در سطح کشور شکل گرفت و گلستان یکی از استان های پایلوت در اجرای این طرح شد و عمران شهری که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است کار خود را در حوزه احیاء بافت گرگان آغاز کرد.

وی اضافه کرد: پیش از امضاء تفاهم نامه فعالیت هایی در حوزه احیاء بافت از سوی دستگاه های اجرایی در گلستان انجام می شد اما این فعالیت ها منسجم و همسو نبود.

وی از احیاء بافت تاریخی گرگان پیش از امضاء تفاهم نامه چندجانبه به عنوان انتظار پنهان نام برد و تصریح کرد: امضاء این تفاهم نامه انتظار پنهان برای احیاء بافت تاریخی گرگان را به خواست عمومی تبدیل کرد.

مروتی خاطرنشان کرد: تبدیل شدن احیاء بافت تاریخی گرگان به مطالبه عمومی یک ادعا نیست بلکه درخواست های شهروندان در بافت تاریخی هم با گذشته متفاوت شده و متقاضیان کاربری های جدید که هم به زنده نگه داشتن بافت کمک می کند و هم ارزش افزوده خوبی را رقم می زند، را خواستار هستند.

با کمبود منابع اعتباری مواجه بودیم

وی با یادآوری پس از امضاء تفاهم نامه با کمبود منابع اعتباری مواجه بودیم، بیان کرد: با توجه به انبوه پروژه های عمرانی، اولویت های دیگری در استان وجود داشت و ما را رنج داد اما هم اکنون عزم جدی برای احیاء بافت تاریخی گرگان رقم خورده است.

وی با بیان اینکه امسال رسما برای بافت تاریخی گرگان اعتبار گذاشتیم، اظهار کرد: از منابع استانی سال ۱۳۹۶ برای احیاء این بافت تاریخی۱.۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده ایم و طبق تفاهم نامه هر میزان ما اعتبار تخصیص دادیم دستگاه های اجرایی متناظر باید دو برابر آن را تخصیص دهند.

مروتی با بیان اینکه امیدواریم امسال ۴.۵ میلیارد تومان به بافت تاریخی گرگان تخصیص یابد، گفت: شهرداری گرگان پس از امضاء تفاهم نامه زمینه سازی های اولیه در احیاء بافت را انجام داده اما از عملکرد آن ها گلایه مند هستم چرا که انتظار داشتیم در این حوزه به مراتب بیشتر کار کند.

شهرداری گرگان در احیاء بافت تاریخی گرگان عقب است

وی با بیان اینکه شهرداری گرگان نسبت به برنامه های ما در احیاء بافت تاریخی گرگان عقب است، در پاسخ به این سوال که آیا در نهایت بعد از ۱۰ سال وعده ایجاد شهرداری بافت تحقق می یابد، اظهار کرد: برای چارت سازمانی شهرداری نمی توان سلیقه ای تصمیم گرفت، ایجاد شهرداری بافت نیازمند سیر تشکیلاتی و سیکل طولانی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: نمی توان به تحقق این وعده خیلی امید داشت نه از باب اینکه قابلیت اجرا ندارد بلکه از این جهت که کار زمان بَر و طولانی است و باید سیر خودش را در وزارت کشور و ... طی کند.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت راه اندازی ناحیه ویژه بافت تاریخی در شهرداری گرگان وجود دارد، متذکر شد: راه اندازی این ناحیه باید در درون شورای شهر و شهرداری گرگان تصمیم گیری شود، در واقع مدیریت شهری گرگان باید بر مبنای تفاهم نامه به امضاء رسیده خودش را متناسب با سایر ارگان ها تجهیز کند و ردیف اعتباری ویژه برای بافت داشته باشد.

مروتی ادامه داد: این صحبت به این معنا نیست که چنین دغدغه ای در مدیریت شهری گرگان وجود نداشته بلکه مسائل و مشکلات آن ها آنقدر زیاد است که نتوانسته عملکردی که ما از آن ها انتظار داریم را ارائه دهد.

با توجه به اینکه میراث فرهنگی و راه و شهرسازی اقدامات مرمتی تکایا را آغاز کرده و در مراحل پایانی است، شهرداری گرگان باید خود را برای محوطه سازی و اجرای پیاده راه آماده کند وی اضافه کرد: معنا و مفهوم گلایه مندی از عملکرد مدیریت شهری گرگان، رضایتمندی از عملکرد اداره کل میراث و راه و شهرسازی در احیاء بافت نیست اما آن ها احیاء بافت تاریخی گرگان را در اولویت های کاری خود قرار داده اند و این موضوع امیدوار کننده است.

وی تصریح کرد: در حوزه معاونت عمرانی استانداری گلستان و دفتر فنی موضوعاتی را دنبال می کنیم که بافت تاریخی و احیاء آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال چه موضوعاتی مد نظر است، گفت: اجرای طرح پیاده راه در یکی از گذرهای پنج گانه بافت تاریخی گرگان را مد نظر قرار داده ایم و به زودی در شورای ترافیک استان این پیشنهاد را مطرح می کنیم.

شهرداری گرگان برای اجرای پیاده راه آماده شود

مروتی بدون اشاره به جزییات اجرای پیاده راه در گذرهای تاریخی و فرهنگی بافت تاریخی گرگان، بیان کرد: شهرداری گرگان باید مطالعات قطعی و اجرایی پیاده راه در بافت تاریخی را در دستور کار قرار دهد؛ چرا که این موضوع پس از تصویب در شورای ترافیک برای تکمیل مطالعات به شهرداری ابلاغ می شود.

وی با تاکید بر اینکه نقش شهرداری گرگان در تغییر رفتار و رفتارسازی از سایر دستگاه ها پر رنگ تر است، خاطرنشان کرد: اجرای پیاده راه و عدم استفاده از خودرو در در بافت تاریخی گرگان در راستای تعامل انسان با محیط زیست انجام می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان همچنین متذکر شد: با توجه به اینکه میراث فرهنگی و راه و شهرسازی اقدامات مرمتی تکایا را آغاز کرده و مرمت برخی از آن ها در مراحل پایانی است، شهرداری گرگان باید خود را برای محوطه سازی و اجرای پیاده راه آماده کند.

مروتی همچنین تاکید کرد: از اجرای یک طرح در یک منطقه از بافت تاریخی گرگان پس از امضاء تفاهم نامه چندجانبه به مفاهمه عقلی و منطقی بین چند دستگاه اجرایی رسیده ایم و تبدیل شدن احیاء بافت به یک مطالبه عمومی، ضمانت اجرای این تفاهم نامه خواهد بود.