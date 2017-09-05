کمتر از ۲۰ درصد سفرهایم به اروپا بود/لزوم توسعه صادرات دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف، صبح سه شنبه در حاشیه پانزدهمین اجلاس سالانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس، طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: تحولات خوبی در حوزه شرکت های دانش بنیان و علم و فناوری در کشور شکل گرفته است.

وی این تحولات را یکی از افتخارات کشور در دولت یازدهم دانست و افزود: امروز توفیقات خوبی در عرصه عرضه توان کشور به خارج و جذب بازار برای محصولات دانش بنیان داشتیم.

وزیر امور خارجه حضور محصولات دانش بنیان در خارج از کشور را سبب غرور ملی دانست و تاکید کرد: بخش اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از حوزه های مهم کاری دولت دوازدهم در بازارهای جهانی خواهد بود، این امر هم برای تقویت وجهه بین المللی کشور مناسب است و هم به امنیت کشور کمک خواهد کرد.

ظریف اظهار حضور جوانان کشور در عرصه های دانش بنیان بیم المللی را نشاط بخش دانست و گفت: حوزه دانش بنیان یکی از عرصه های مهم اشتغال زایی و تولید ملی است و ما باید با پیروی از دستورات مقام معظم رهبری در سال جاری در صدد کسب موفقیت های بیشتر در این حوزه باشیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم، بیش از ۵۵ درصد سفرهای خود به عنوان وزیر خارجه را به کشورهای همسایه و آسیایی دانست و گفت: کم تر از ۲۰ درصد سفرهایم به اروپا بوده است، ۲۰ درصد سفرها نیز به آمریکای لاتین و آفریقا بود، در دولت دوازدهم نیز تمرکز ما بر افزایش ارتباط با همه کشورهای دنیا است.

بر اساس این گزارش، پانزدهمین اجلاس سالانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس، صبح سه شنبه با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور آغاز شد.

در این اجلاس، هم زمان با انتخاب شرکت های فناور و متخصصین برتر این پارک، ۲ مرکز پژوهشی نیز افتتاح و همچنین دستاوردهای فناورانه واحدهای فناوری نیز معرفی شدند.

وزیر امور خارجه و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در جریان سفر به پارک فناوری پردیس، نمایشگاه محصولات دانش‌بنیان و فناورانه پارک فناوری پردیس را نیز مورد بازدید قرار دادند، در این نمایشگاه آثار شرکت های برتر در حوزه توسعه فناوری و همکاری‌های پژوهشی، همکاری‌های فناوری بین‌المللی، توسعه کسب و کار، برترین رشدیافته متقارن مرکز رشد و توسعه فناوری و هم‌افزایی مرکز رشد به نمایش درآمد.

بر اساس این گزارش، اجلاس سالیانه و جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس هرسال با حضور با حضور مدیران ارشد شرکت‌ها و نمایندگان برخی از سازمان‌های دولتی و صنعتی مرتبط با فعالیت‌های پارک برگزار می‌شود.