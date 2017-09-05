«امباپه» دلایل جدایی‌ از موناکو را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیلیان امباپه که به خاطر انتقال از تیم فوتبال موناکو به پاری‌سن ژرمن در ازای رقمی هنگفت مورد انتقاد هواداران قرار گرفته سعی کرده دلایل انتقالش را توضیح دهد.

بازیکن ۱۸ ساله با قراردادی قرضی به پاری‌سن ژرمن پیوسته که مدت آن یک سال است و در قراردادش بندی وجود دارد که بر اساس آن پاری‌سن ژرمن می‌تواند بعد از اتمام قرارداد مراحل خرید قطعی او را کامل کند و البته باید آن زمان رقم ۱۸۰ میلیون یورو را بپردازد.

امباپه در توضیح این انتقال در توئیتر نوشت: می‌دانم که برخی از شما دلیل انتخاب مرا درک نمی‌کنید و این را هم می‌دانم که برخی از شما عصبانی هستید. این را هم می‌دانم که در آخرین دیدارمان بعضی از شما من را هو کردید. دلیلش این است که اخبار دروغ درباره من وجود دارد. من عوض نشدم، رابطه و دوستی‌ام با شما تغییر نکرده و به اندازه قبل برای شما ارزش قائلم. شما می‌توانید عصبانی باشید، از من متنفر باشید یا مرا هو کنید، اما هرگز نمی‌توانید مانع دوست داشتن من شوید چون واقعیت این است که شما را دوست دارم. عاشقتان هستم.