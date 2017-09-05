مراسم بزرگداشت اولین سالگرد مدافعان حرم نظری و علیخانی درکرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت اولین سالگرد مدافعان حرم حاج اکبر نظری و حاج حسین علیخانی امروز سه شنبه ۱۴ شهریور در سالن همایش کتابخانه امیر کبیر کرمانشاه و به همت اداره‌کل کتابخانه‌های استان کرمانشاه برگزار شد.

رضا کریمی معاون اداره‌کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و از دوستان شهید علیخانی در این مراسم به بیان خاطراتی از شهید علیخانی پرداخت و گفت: در زمان شهادت، از این شهید بزرگوار با عناوین مختلفی از جمله فیلسوف، عارف گمنام و ... یاد می شد.

معاون اداره‌کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه افزود: این صفات به طور کلی بیان شده که در همه شهدا به طور یکسان به کار گرفته می شود.

وی یادآور شد: کسانی که می خواهند از شهدا حرف بزنند باید از کلی گویی بپرهیزند و جرئیات زندگی آنها را بررسی و بازگو کنیم که بر چه اساسی به این نام ها معروف شدند.

کریمی اظهار داشت: شهید علیخانی بسیار اهل علم و عمل بود و همواره در این خصوص دغدغه داشت و معتقد بود که عالم باید اهل عمل باشد.

وی با بیان اینکه این شهید بزرگوار اسلام را با دیدگاه عرفانی نگاه می کرد، گفت: نگاه توحیدی را در زندگی و تربیت فرزندانش سر لوحه کار قرار می داد.

معاون اداره‌کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه افزود: ایشان شعر را یک تفکر می دانست و با اهالی شعر و ادب ارتباط تنگاتنگی داشت.

کریمی خاطر نشان کرد: شهید علیخانی همواره نگران افرادی بود که در کرمانشاه جو سازی می کردند و همواره تابع ولایت بود.