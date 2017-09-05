نامزدهای جشن مستقل سینمای مستند ایران اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سام کلانتری رییس نهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران عنوان کرد: هیات داوران بخش مستند پس از بازبینی و ارزیابی فنی، هنری و حرفه ای و جمع آوری و شمارش آرا نتایج را اعلام کردند. هیات داوران در نظر دارد جایزه ویژه ای را در شب جشن به فیلم منتخب خود اهدا کنند.

وی افزود: باتوجه به فیلم های پذیرفته شده در بخش کارگردانی و بهترین فیلم بخش کوتاه، هیات داوران برای این بخش نامزدی را اعلام نکردند و برندگان این بخش در شب جشن در تاریخ ۱۸ شهریور معرفی می شوند.

اسامی نامزدها به این شرح است:

*نامزدهای بهترین کارگردان فیلم نیمه بلند مستند

فرناز و محمدرضا جورابچیان برای فیلم اعتراض وارد نیست

مهدی قنواتی برای فیلم همجا

حسن نقاشی برای فیلم آثار عجم

حجت طاهری برای فیلم پرندگان در سایه

حامد سعادت برای فیلم مردی که فسیل شد

*نامزدهای بهترین تهیه کنندگی فیلم نیمه بلند مستند

پرندگان در سایه به تهیه کنندگی حجت طاهری

اعتراض وارد نیست به تهیه کنندگی فرناز و محمدرضا جورابچیان

آثار عجم به تهیه کنندگی حسن نقاشی

همجا به تهیه کنندگی محمد کاظم بیات

صدای سکوت به تهیه کنندگی پناه بر خدا رضایی

*نامزدهای بهترین کارگردان فیلم بلند مستند

رضا حائری برای فیلم پسران سندباد

محسن استادعلی برای فیلم زنانگی

حسام اسلامی برای فیلم متهمین دایره بیستم

محمد کارت برای فیلم آوانتاژ

سیدمحمدرضا هاشمیان برای فیلم رئیس الوزرا

*نامزدهای بهترین تهیه کنندگی فیلم بلند مستند

زیمل بلوچستان به تهیه کنندگی مازیار مشتاق گوهری

آوانتاژ به تهیه کنندگی محمد کارت

زنانگی به تهیه کنندگی محسن استادعلی

پسران سندباد به تهیه کنندگی رضا حائری

متهمین دایره بیستم به تهیه کنندگی حسام اسلامی

*نامزدهای بهترین پژوهش

سیدمحمدرضا هاشمیان برای فیلم رئیس الوزرا

حسن نقاشی برای فیلم آثار عجم

حجت طاهری برای فیلم پرندگان در سایه

پناه برخدا رضایی برای فیلم صدای سکوت

مازیار مشتاق گوهری برای فیلم زیمل بلوچستان

*نامزدهای بهترین فیلمبرداری

جواد رزاقی زاده برای فیلم آوانتاژ

صادق سوری برای فیلم همجا

حجت طاهری برای فیلم پرندگان در سایه

*نامزدهای بهترین صدا

محمد جهدکار و رضا ضعیمی برای فیلم میراث من آواز

جاوید مهریزی زاده برای فیلم آثار عجم

مهرشاد ملکوتی برای فیلم همجا

حسن شبانکاره برای فیلم زیمل بلوچستان

حسن شبانکار صدابردار و صادق داوری فر صداگذار برای فیلم آقای هرتز

*نامزدهای بهترین تدوین

امیر ادیب پرور برای فیلم همجا

مهدی جبین شناس برای فیلم متهمین دایره بیستم

سهیل امیر شریفی برای فیلم پسران سندباد

کامران جاهدی برای فیلم صدای سکوت

بابک حیدری برای فیلم زنانگی

*نامزدهای بهترین موسیقی

صبا ندایی برای فیلم آوانتاژ

صبا ندایی برای فیلم فوق ماراتن

امیر فتح الهی برای فیلم آلاله

نهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران ۱۸ شهریور ماه در سالن آمفی تئاتر کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.