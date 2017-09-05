دوره تربیت مدرس برای استادان غیرایرانی فارسی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، رضامراد صحرایی با اشاره به اهمیت تربیت مدرس زبان فارسی برای خارج از کشور در خصوص دوره برگزار شده، اظهار کرد: در این دوره، مدرسان زبان فارسی غیر ایرانی، ضمن آشنایی با نظام‌ها و زیر نظام‌های زبان فارسی، روش‌های مختلف تدریس این زبان را آموزش دیدند.

وی ادامه داد: «روش تدریس مهارت صحبت کردن و مکالمه»، «روش تدریس آموزش مهارت دستور و نگارش»، «آشنایی با ادبیات زبان فارسی» از دیگر مباحثی است که در این دوره به مدرسان آموزش داده شده است.

صحرایی با اشاره به کتاب‌های آموزش زبان فارسی تالیف شده توسط بنیاد سعدی، گفت: با توجه به اینکه تصمیم گرفته شده است تا کتاب «مینا»، به عنوان یکی از کتاب­های آموزش زبان فارسی که اخیرا در بنیاد سعدی تالیف شده است، به صورت گسترده در اختیار زبان آموزان خارج از کشور قرار گیرد، در این دوره برای مدرسان، آموزش روش تدریس این کتاب محوریت داشت.

معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی افزود: فارغ التحصیلان این دوره، گواهی بنیاد سعدی مبنی بر «صلاحیت تدریس در سطح مقدماتی و پیش میانی با محوریت آموزش کتاب مینا» را دریافت خواهند کرد و در کشور خودشان می‌­توانند با قوت و مهارت­‌های بیشتری به تدریس زبان فارسی بپردازند.

وی با بیان اینکه تاکنون در بنیاد سعدی بیش از ۳۰ دوره تربیت مدرس برای معلمان ایرانی و غیر ایرانی برگزار شده است، گفت: در هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی امسال نیز به صورت همزمان، دوره تربیت مدرس برای غیرفارسی زبانان برگزار شد که بسیار مفید بود.

وی همچنین خاطر نشان کرد، در مردادماه جاری، دو دوره کارگاه روش تدریس صحبت کردن و مکالمه ویژه مدرسان ایرانی با حضور بیش از ۳۰ نفر از فارغ‌التحصیلان رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان شناسی، آزفا و گرایش آموزش از یکی از زبان‌های غیر فارسی برگزار شد.