وضعیت مصدومیت شجاعیان از زبان امین نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امین نوروزی در گفتگو با سایت باشگاه استقلال درباره وضعیت مصدومیت داریوش شجاعیان گفت: با توجه به مصدومیتی که روز گذشته برای داریوش شجاعیان پیش آمد. صبح امروز تست های بالینی و MRI انجام شد و برنامه درمانی او را شروع کردیم.

وی افزود: امروز دو جلسه روی زانوی او کار کردیم. با توجه به تست های انجام شده، رباط داخلی زانوی شجاعیان تحت فشار قرار گرفته ولی خوشبختانه میزان آسیب زیاد نیست. این بازیکن تحت درمان است و دو روز دیگرپس از رفع التهاب باانجام تست مجدد از ایشان زمان برگشت تمرین وبازی ایشان را اعلام می کنیم.