  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۰۱

وضعیت مصدومیت شجاعیان از زبان امین نوروزی

وضعیت مصدومیت شجاعیان از زبان امین نوروزی

معاون پزشکی باشگاه استقلال درباره مصدومیت شجاعیان توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امین نوروزی در گفتگو با سایت باشگاه استقلال درباره وضعیت مصدومیت داریوش شجاعیان گفت: با توجه به مصدومیتی که روز گذشته برای داریوش شجاعیان پیش آمد. صبح امروز تست های بالینی و MRI انجام شد و برنامه درمانی او را شروع کردیم.

وی افزود: امروز دو جلسه روی زانوی او کار کردیم. با توجه به تست های انجام شده، رباط داخلی زانوی شجاعیان تحت فشار قرار گرفته ولی خوشبختانه میزان آسیب زیاد نیست. این بازیکن تحت درمان است و دو روز دیگرپس از رفع التهاب  باانجام  تست  مجدد از ایشان زمان برگشت تمرین وبازی ایشان را اعلام می کنیم.

کد مطلب 4079754
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها