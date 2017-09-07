فراخوان داوران جوان هفتمین جشنواره حسنات اعلام شد

رسول صدرعاملی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام فراخوان داوران جوان هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان اظهار داشت: شرایط سنی برای حضور در این بخش ۱۷ تا ۳۰ اعلام شده و ضروری است که متقاضیان این بخش ساکن شهر اصفهان باشند.
وی با تاکید بر اینکه حضور منظم در کارگاههای نقد و بررسی فیلمهای برگزیده دورههای مختلف جشنواره حسنات که پنجشنبه هر ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در محل کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار میشود و همچنین تولید و ارسال یک فیلم در بخش «هر شهروند یک فیلم کوتاه» از دیگر شرایط لازم برای ثبتنام در بخش داوران جوان هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات است، تصریح کرد: آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان برای بخش داوران جوان هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ اعلام شده است.
دبیر هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه کارگاههای نقد و بررسی هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات از پنجشنبه این هفته با نقد و بررسی فیلم «کله غازی» آغاز بکار میکند، افزود: فریدون خسروی به عنوان کارشناس مجری در این برنامه حضور مییابد.
وی با تاکید بر اینکه بخش کارگاههای نقد و بررسی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با همکاری دفتر تخصصی سینمای شهرداری اصفهان برگزار میشود، ابراز داشت: حضور در این کلاسها برای همه علاقمندان به عرصه سینما رایگان است.
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