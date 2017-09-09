هفته فرهنگی خوزستان به زودی در برج میلاد برگزار می شود

محمد جوروند شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از برنامه شب های فرهنگی خوزستان در برج میلاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از پوشش رسانه ای خبرنگاران اظهار کرد: در برنامه شب های فرهنگی خوزستان که به مدت دو شب در برج میلاد برگزار می شود، با نگاهی به ظرفیت های فرهنگی ـ هنری خوزستان بنا شد تا با اجرای موسیقی ها و سایر فعالیت های فرهنگی ـ هنری مختلف به معرفی ظرفیت های استان در برج میلاد بپردازیم.

وی افزود: امیدوارم توانسته باشیم برای تمام هموطنان خود که از برج میلاد و برنامه شب های فرهنگی خوزستان بازدید می کنند، برنامه های فرهنگی ـ هنری خوبی را اجرا کرده باشیم، خوشبختانه در شب اول نیز استقبال بسیار خوبی از برنامه شب های فرهنگی خوزستان شد.

مدیرکل ارشاد خوزستان تصریح کرد: استقبال خوب از اجرای فعالیت های هنری ـ موسیقیایی استان در این برنامه نشان دهنده ظرفیت های بسیار خوزستان در این بخش ها است. همچنین در کنار اجرای موسیقی، شعرخوانی و معرفی آثار هنرهای تجسمی و خوشنویسی را نیز داریم.

جوروند خبر داد: از ۱۰ نفر از فعالان مختلف حوزه های فرهنگی هنری مطرح در سطح کشور که خوزستانی هستند، در حاشیه برنامه افتتاحیه شب های فرهنگی خوزستان تجلیل شد.

وی در ارتباط با تأثیرگذاری های برگزاری برنامه شب های فرهنگی خوزستان گفت: مردم و اقوام مختلف استان کشور در حاشیه این برنامه از ظرفیت های هنری و فرهنگی استان بازدید کردند که این بازدیدها و استقبال گسترده مردم باعث افزایش ارتباط و تقریب فعالیت های فرهنگی ـ هنری خوزستان با همه کشورها می شود.

مدیرکل ارشاد خوزستان در پایان با اعلام این خبر که در ماه های آتی یک برنامه تحت عنوان هفته فرهنگی خوزستان در همین محل برگزار می شود، گفت: به زودی جشنواره موسیقی محلی را در استان خوزستان برگزار می کنیم.