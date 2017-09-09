حضور اقوام عرب و بختیاری تا مادر فرش ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - کوثر کریمی: برنامه شب های فرهنگی با همت شهرداری تهران برای استان های مختلف سراسر کشور تدارک و در برج میلاد برگزار می شود که روز پنجشنبه نوبت به استان خوزستان رسیده و هنرمندان و صنعت گران این استان تا بامداد روز شنبه برنامه های مختلفی را اجرا کردند.

اجرای برنامه های مختلف از جمله پخش کلیپ، اجرای دستگاه عبابافی، اجرای موسیقی گروه میسان و گروه هایی از آبادان، بهبهان، شوشتر و اهواز، ارائه صنایع دستی و برگزاری سیاه چادر اقوام بختیاری و عرب خوزستان، توزیع سوغات محلی، معرفی سفره های خوزستان از سوی شهرهای شوشتر، اهواز، بهبهان و دزفول به نمایندگی از استان، برپایی نگارخانه تصویر از جمله برنامه های شب های فرهنگی خوزستان در برج میلاد بود.

توزیع ۶ تن از سوغاتی های خوزستان (خرما، خارک، کلوچه های سنتی و....) به صورت رایگان میان بازدیدکنندگان، برگزاری ورک شاپ خراطی، سفال گری، تهذیب، کاریکاتور، جاجیم بافی، عرضه محصولات مختلف صنایع دستی از جمله کپوبافی، خراطی، گلیم، جاجیم، حصیربافی و البسه محلی اقوام عرب و بختیاری، شاهنامه خوانی و همچنین اجرای عروسک های غول پیکر نیز از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

قهوه عربی با دله

سیاه چادر قوم عرب خوزستان در فضای باز برج میلاد برپا شده بود. بوی قهوه عربی و رطب فضا را پر کرده و مردم هم استقبال خوبی از آن دارند.

محمد نواصر مسئول غرفه در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: از اهواز و با دعوت میراث فرهنگی به برنامه شب های فرهنگی خوزستان در برج میلاد آمدم تا به عنوان نماینده استان حضور پیدا کنیم.

وی ادامه می دهد: با حضور در این برنامه و عرضه سوغاتی های خوزستان و غذاهای محلی گوشه ای از فرهنگ مردم استان را به اهالی پایتخت، گردشگران و مهمانان نشان می دهیم.

این خوزستانی با اشاره به اینکه غذاهای محلی، خارک، دله قهوه، قهوه و چایی در غرفه بیان می کند: خوشبختانه استقبال خیلی خوبی از نمایشگاه شد و رضایتمندی هم بالا بود؛ تمام همت خود را به کار گرفتیم تا کار خوبی را به مردم ارائه دهیم.

نواصر تشریح می کند: با توجه به اینکه در غذاهای طبخ شده از ادویه جات محلی استفاده می شود، این بوی غذا مردم را از فاصله چند متری به سمت غرفه جذب و کیفیت و بوی غذا رضایت مردم را به خوبی جلب کرد.

وی تأکید می کند: قطعا اگر چنین برنامه هایی برگزار نشود خیلی از ظرفیت ها پنهان مانده و مردم از آنها آگاهی پیدا نمی کنند. حضوری که مردم در این جشنواره داشتند باعث آشنایی بیشتر آنها با فرهنگ و ویژگی های مختلف خوزستان شد.

این خوزستانی اضافه می کند: مردم سئوالات و ابهاماتی در مورد فرهنگ و غذاهای محلی خوزستان داشتند که در حد توان خود برای آنها رفع کردیم.

نواصر می گوید: به مسئولان توصیه دارم که این همت خود را بیشتر و امکانات بیشتری را در اختیار افراد حاضر در برنامه قرار دهند تا بتوانند کاری کنند که لایق استان باشد.

وی در پایان عنوان می کند: هدف اصلی حضور در چنین برنامه هایی این است تا مردم سراسر کشور مهمان نوازی و خون گرمی خوزستان را که خیلی ها فقط از دور شنیدند و از نزدیک لمس نکردند را ببینند.

صنایع دستی سازگار با محیط زیست

غرفه عرضه محصولات حصیری هم به راه است؛ از کلاه های حصیری گرفته تا پادری های زیبای حصیرباف شده در این غرفه برای فروش به نمایش گذاشته شده اند.

فاطمه بروایه مسئول این غرفه در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: از اهواز آمدم و صنایع دستی استان خوزستان مثل البسه محلی عربی زنانه، حصیربافی، عباهای دستباف مردانه را در غرفه برای فروش به نمایش گذاشته ام.

وی می افزاید: از طرف میراث فرهنگی و گردشگری دعوت شدم و تاکنون در جشنواره ملی و بین المللی زیادی شرکت کردم؛ در جشنواره ملی کرمانشاه غرفه برگزیده ملی ورک شاپ برتر شده و سال ۹۲ نیز به عنوان کارآفرین نمونه معرفی شدم.

این بانوی کارآفرین بیان می کند: هدف ما از حضور در این برنامه ترویج استفاده از صنایع دستی طبیعی است که به محیط زیست هم هیچ آسیب و زیانی نمی رساند؛ حصیرهای ما زباله و بازیافتی ندارد و برای محیط زیست سالم است و باعث سالم تر زندگی کردن مردم نیز می شود.

بروایه عنوان می کند: معرفی محصولات صنایع دستی یکی از اهداف ما هست که از مردم انتظار داریم تا با خرید خود از ما حمایت کنند.

وی ادامه می دهد: معرفی آداب و رسوم قوم عرب خوزستان و پذیرایی با چای و قهوه از دیگر برنامه های مردم عرب خوزستان برای ارائه در این جشنواره است.

این خوزستانی تأکید می کند: قطعا برگزاری این مراسم در معرفی آداب، سنن و فرهنگ خوزستان بی تأثیر نیست و توصیه من به مسئولان این است که حمایت ها و برگزاری این جشنواره ها را ادامه دهند.

بروایه در پایان می گوید: برخی از مردم نمی دانند که البسه مردم عرب و یا صنایع دستی استان خوزستان چه چیزهایی هست و این جشنواره باعث معرفی بیشتر فرهنگ و آداب استان شده و مردم به جای اینکه فقط شنیده باشند اینجا با همه چیز از نزدیک آشنا می شوند.

تأثیر شب های فرهنگی در جذب گردشگر به خوزستان

الهام ضمدی که از شهرستان شوش در غرفه عرضه محصولات حصیربافی حضور دارد نیز می گوید: علاقه زیادی به گردشگری و صنایع دستی دارم و برای همین با همکار خودم برای معرفی صنایع دستی خوزستان از جمله حصیربافی به این برنامه آمدم.

وی اضافه می کند: این برنامه باعث ترویج فرهنگ، آداب و رسوم خوزستانی ها در میان سایر مردم استان های کشور می شود. طبیعتا از طریق همین نمایشگاه هاست که می توانیم محصولات خود را ارائه، مردم را جذب و به حضور در این جشنواره و نمایشگاه ها علاقمند کنیم.

این شهروند شوشی یادآور می شود: این نمایشگاه به گونه ای برای نمایش دادن آثار است و باعث جذب گردشگر به خوزستان می شود؛ آشنایی مردم با اقوام خوزستان نیز از دیگر دستاوردهای آن است.

ضمدی در پایان استقبال مردم را عالی برآورد کرده و می گوید: قبل از خوزستان استان های دیگر هم آمدند و هرچند که هر استانی جذابیت های خاص خودش را دارد ولی از مردم هم که سئوال پرسیدم گفتند از برنامه استان خوزستان استقبال بی نظیری شده است.

اجرای موسیقی اصیل عرب و گروه میسان

۱۱ نفر آمده اند که لباس اصیل عربی یکدست و یک رنگ سفید به تن دارند؛ دشداشه، عگال، چفیه و بشت به صورت هماهنگ نظر هر کسی را به خود جلب می کنند. این جذابیت با اجرای زیبای موسیقی اصیل عربی توسط گروه میسان دوچندان می شود و جو نمایشگاه با اجرای آنها بسیار شاد می شود.

باسم حمادی سرپرست گروه هنری میسان در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: در جشنواره فرهنگی شب های خوزستان که به مدت دو شب در برج میلاد برگزار می شود، حضور پیدا کردیم. در این برنامه موسیقی حرکات آیینی را به اجرا درمی آوریم.

وی ادامه می دهد: عصر و شب این برنامه ها در دو مکان گذرگاه و استیج فضای باز برج برگزار می شود.

سرپرست گروه میسان با اشاره به اینکه در این گروه سه نوازنده، یک خواننده و ۶ نفر برای انجام حرکات آیینی حضور دارند، اضافه می کند: امسال در پنج جشنواره اقوام کشوری در شهرهای ملایر، قزوین، زنجان و گلستان شرکت کردیم و در روزهای آتی نیز در جشنواره فرهنگ اقوام گنبد کاووس شرکت خواهیم کرد.

سیاه چادرهای بختیاری و عرضه صنایع دستی و غذای محلی

سیاه چادر بختیاری هم به راه است؛ قوم بختیاری هم از مسجدسلیمان و اندیکا آمده و غذاهای محلی، آش رشته، نان تیری، موسیر و انواع گیاه های سنتی که برای طبخ غذاهای بومی استفاده می شود را ارائه می کنند.

فاطمه چراغی گاه که از شهرستان اندیکا آمده می گوید: از طرف میراث فرهنگی دعوت شدیم و لباس های سنتی زنان بختیاری و مردان (چوقا، دبیت و کلاه) را ارائه می دهیم.

وی ادامه می دهد: برگزاری این جشنواره باعث معرفی فرهنگ استان خوزستان و آشنایی مردم سراسر کشور با این فرهنگ و همچنین اقوام متنوع آن می شود.

این شهروند اندیکایی در پایان با بیان استقبال خیلی خوب مردم از برنامه خواستار می شود: همه چیز خوب و عالی بود فقط از مسئولان تقاضا دارم که جانمایی غرفه ها را با برنامه ریزی بهتری انجام بدهند.

خاطرات رج به رج مادر فرش ایران

جهان افروز نجف وند دریکوندی همان بانوی کهنسال اندیمشکی هست که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی او را مادر فرش ایران خطاب و تمامی تقدیرنامه های ملی و بین المللی اش هم مزین به همین لقب است.

نزدیک به ۶۰ لوح تقدیر و تندیس ملی از دستگاه ها و نهادهای مختلف دارد که از آن جمله می توان به دانشگاه تهران و تقدیرنامه هایی از کشور آمریکا و آلمان اشاره کرد. خاطراتش همه از رج به رج بافندگی فرش نشأت گرفته و نقش و نگارهای ذهنی را با دیدن طبیعت به فرش تبدیل کرده است.

مادر فرش ایران می گوید: در غرفه همه نوع زیرانداز از جمله گلیم، گبه را در کنار تابلوفرش های ریز و درشت ارائه می دهم.

وی معتقد است که برگزاری این دست جشنواره ها تأثیر بسیار زیادی روی معرفی فرهنگ و توانمندی های استان خوزستان دارد.

وی با اشاره به استقبال بسیار خوب مردم می گوید: هنوز ۱۰ ساله نبودم که پای دار قالی نشستم و از سال ۱۳۶۰ هم مستقیم به عضویت سازمان صنایع دستی درآمده و ضمن آموزش برای آنها نسبت به تولید محصولات هم اقدام کردم.

نقش های ذهنی بر تار و پود فرش

این بانوی کهنسال بافنده فرش اضافه می کند: سال ۱۳۷۵ با کمیته امداد و جهادسازندگی کار کردم؛ همه زندگی ام با فرش و بافندگی انس گرفته و بیشترین خاطراتم از این بخش است.

نجف وند دریکوندی در ارتباط با مشکلات خود می گوید: اگر مسئولان رسیدگی بیشتری برای توسعه شغل بافندگی فرش داشته باشند آن وقت جوانانمان هم از این رسیدگی دلخوش و به کار خود بیشتر می چسبند.

وی با بیان اینکه جد اندر جد ما بافنده فرش بودند، تشریح می کند: اوایل کار خود نزدیک به یک هزار نفر در کارگاهی که راه اندازی کرده بود، مشغول به فعالیت بافندگی بودند؛ همینطور در کوه ها می گشتم و نقش و نگارهای طبیعت را دیده و در ذهنم ثبت و درختان و پرندگان را به صورت ذهنی به عنوان نقش فرش انتخاب و می بافتم.

کپوبافی ثبت جهانی خوزستان

نوبت به شمال خوزستان می رسد؛ کپوبافی و حصیربافی در کنار هم ترکیب زیبایی را ایجاد کرده و چشمان همگان را به خود جلب می کند؛ بافت کامواهای رنگارنگ روی حصیر هر هنردوستی را سرذوق می آورد تا توقفی هم مقابل این غرفه داشته باشد.

فرهنگ بوش زنی میانسال که از اندیمشک به دعوت میراث فرهنگی به برج میلاد آمده می گوید: حصیربافی و کپوبافی را به مردم ارائه می دهیم؛ برگ درخت خرما با یک نوع پوشال به اسم کرسک را طی فرآیندی به اشکال مختلف درآورده و محصولات ساخته شده حصیری با این روش بسیار کاربردی و برخی ها نیز جنبه تزئینی دارد.

وی می افزاید: کپوبافی خوزستان ثبت جهانی شده که بیشتر خاص شهرهای شمالی استان از جمله اندیمشک، شوش و به ویژه دزفول است.

این کارآفرین نمونه در ارتباط با آثار برگزاری این برنامه می گوید: تأثیرگذاری برنامه برای تبلیغ صنایع دستی خوزستان و معرفی فرهنگ استان خیلی خوب است.

بوش بیان می کند: اکثر بازدیدکنندگان حصیر ما را با حصیر شمال (برگه ساقه گندم و برنج) اشتباه می گیرند و ما برای آنها توضیح می دهیم که برگ درخت خرما و پوشال به کاربرده شده در آن است.

وی استقبال مردم را راضی کننده و خوب می داند و می گوید: به مسئولان توصیه می کنم که برای برگزاری چنین جشنواره هایی از تعداد بیشتری فعالان صنایع دستی دعوت کنند تا آنها هم فرصت بیشتر و بهتری برای ارائه و عرضه محصولات تولیدی خود داشته باشند تا بتوانند کارهای خود را برای فروش به نمایش بگذارند.

صائبان مندانی اقلیتی از خوزستان هستند که در بسیاری از برنامه ها حضور دارند؛ این بار جشنواره شب های فرهنگی خوزستان در برج میلاد برگزار و این اقلیت هم با برگزاری غرفه زیورآلات زینتی نقره و میناکاری حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه شب های فرهنگی با همت شهرداری تهران برای استان های مختلف سراسر کشور تدارک دیده شده و در برج میلاد برگزار می شود که روز پنجشنبه و جمعه نوبت به استان خوزستان رسید و هنرمندان و فرهنگیان این استان به مدت دو روز برنامه های مختلفی را اجرا کردند.