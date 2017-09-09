مسئولان استانی به داد تیم ملوان بندرگز برسند

مهران شهسوار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نزدیک به یک ماه است که با سه یا چهار بازیکن تمرین می‌کنیم که دو تای آنها دروازه‌بان هستند و با این شرایط هواداران و مسئولان از ما انتظار نتیجه نداشته باشند.

وی افزود: بیبشتر بازیکنان ما به دلیل مشکلات مالی سر تمرینات حاضر نمی‌شوند و روی حساب رفاقت برای مسابقات می‌آیند.

شهسوار تصریح کرد: ما هم اصراری به حضور این بازیکنان سر تمرین نداریم زیرا پولی نیست که آنها را مجبور به تمرین کردن کنیم.

وی ادامه داد: تا امروز با غیرت، تعصب و رفاقت عزم خود را جزم کردیم اما با شرایط موجود کار ما بسیار سخت خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز با بیان اینکه مسئولان استان به داد نماینده گلستان برسند، گفت: آقای خسرونژاد مالک باشگاه ملوان بندرگز زندگی‌اش را برای این تیم گذاشته و نیاز است تا مسئولان استان گلستان به کمک این تیم بیایند.

شهسوار بیان کرد: مدت‌هاست پنج بازیکن مصدوم داریم و دو بازیکن هم در نیم فصل تیم را ترک کردند و کار ما برای ادامه رقابت‌ها بسیار سخت شده است.

وی اضافه کرد: به دلیل بدهی به فدراسیون فوتبال در نیم فصل نتوانستیم بازیکن اضافه کنیم و حتی هزینه درمان مصدومان تیم را هم نداریم.

وی یادآور شد: امیدوارم مسئولان استانی مبلغی را به تنها نماینده فوتبال ساحلی گلستان در لیگ برتر تزریق کنند تا بتوانیم بازیکنان را به تیم برگردانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملوان بندرگز با ۲۱ امتیاز در مکان ششم جدول لیگ برتر فوتبال ساحلی قرار دارد و در هفته هفدهم این رقابت‌ها یکشنبه ۱۹ شهریور میزبان تیم مقاومت گلساپوش یزد است.