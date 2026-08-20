به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک ملی ایران برای نخستینبار امکان دریافت و مشاهده رایگان پیامهای تراکنشهای بانکی را در اپلیکیشن بله برای مشتریان خود فراهم کرد؛ خدمتی که میتواند تجربۀ دریافت اطلاعات بانکی را برای میلیونها مشتری این بانک تغییر دهد.
با فعال شدن این خدمت، مشتریان بانک ملی ایران میتوانند بدون پرداخت هزینه، پیامهای تراکنش همۀ حسابهای ملی خود را بهصورت یکجا در بله دریافت و پیگیری کنند. کاربران برای استفاده از این امکان کافی است در بخش «خدمات» اپلیکیشن بله، گزینه «تراکنشهای بانک ملی» را انتخاب کرده و همۀ حسابهای بانک ملی خود را به این بخش اضافه کنند.
پس از اضافه شدن حسابها، پیامهای تراکنش مربوط به حسابهای ثبتشده در بله در اختیار کاربر قرار میگیرد و او میتواند پیامهای تراکنش خود را در همین اپلیکیشن مشاهده و پیگیری کند.
تکمیل خدمات اطلاعرسانی بانک ملی در اپلیکیشن بله
با اضافه شدن سرویس تراکنشهای بانک ملی، مجموعۀ خدمات اطلاعرسانی بانک ملی ایران در بله تکمیل شده است. مشتریان این بانک میتوانند بخشی از مهمترین اطلاعات و پیامهای بانکی خود را از طریق بله دریافت کنند؛ تجربهای که علاوه بر دسترسی آسانتر، هزینۀ دریافت پیامهای تراکنش را نیز برای مشتریان حذف میکند.
بله همچنین امکان دریافت رمزهای یکبار مصرف بانکی (OTP) را برای مشتریان بانک ملی فراهم کرده است. این رمزها که برای ورود به برخی خدمات بانکی، انجام تراکنشهایی مانند انتقال وجه و تأیید عملیات بانکی استفاده میشوند در بله به شماره تلفن همراه مشتریان ارسال میشوند. به این ترتیب، کاربران میتوانند بخشی از پیامها و اطلاعات مهم بانکی خود را نیز از طریق بله دریافت کنند.
رایگان شدن ارسال پیامهای تراکنش، اتفاقی فراتر از اضافه شدن یک خدمت جدید به بله است؛ چراکه یکی از پرکاربردترین اطلاعات بانکی روزمرۀ مشتریان، بدون دریافت هزینه در اختیار آنها قرار میگیرد. بانک ملی ایران با این اقدام، بخشی دیگر از خدمات روزمرۀ خود را به بله آورده است تا مشتریان بتوانند اطلاعات حساب و پیامهای بانکی خود را سادهتر، یکپارچهتر و بدون هزینه دریافت کنند.
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