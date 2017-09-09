  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

سرمایه‌گذاری برای ایجاد منطقه گردشگری در سد «حوضیان» الیگودرز

سرمایه‌گذاری برای ایجاد منطقه گردشگری در سد «حوضیان» الیگودرز

خرم آباد - سازمان تامین اجتماعی برای ایجاد منطقه گردشگری در سد حوضیان الیگودرز سرمایه گذاری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی با حضور نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان، مدیر عامل شرکت گردشگری تامین اجتماعی و مشاور طرح گردشگری سد حوضیان در تهران برگزار در خصوص سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی کشور در ایجاد منطقه گردشگری سد حوضیان تصمیم گیری شد.

محمد خدابخشی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اینکه طرح ایجاد منطقه گردشگری توسط مشاور آماده و ارائه شده است گفت: امیدوارم با حمایت دولت و سرمایه گذاری شرکت گردشگری تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی هر چه زودتر شاهد عملیاتی شدن این طرح و بهره برداری از آن باشیم.

محمدرضا سلیمانی مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز به سفر رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور به الیگودرز و بازدید از سد حوضیان اشاره کرد و افزود: آمادگی لازم برای همکاری با سازمان تامین اجتماعی در خصوص ایجاد منطقه گردشگری سد حوضیان را داریم که در صورت محقق شدن می تواند تحویل عظیمی در بخش گردشگری شهرستان الیگودرز و استان لرستان به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 4082261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه