به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی با حضور نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان، مدیر عامل شرکت گردشگری تامین اجتماعی و مشاور طرح گردشگری سد حوضیان در تهران برگزار در خصوص سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی کشور در ایجاد منطقه گردشگری سد حوضیان تصمیم گیری شد.

محمد خدابخشی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اینکه طرح ایجاد منطقه گردشگری توسط مشاور آماده و ارائه شده است گفت: امیدوارم با حمایت دولت و سرمایه گذاری شرکت گردشگری تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی هر چه زودتر شاهد عملیاتی شدن این طرح و بهره برداری از آن باشیم.

محمدرضا سلیمانی مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز به سفر رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور به الیگودرز و بازدید از سد حوضیان اشاره کرد و افزود: آمادگی لازم برای همکاری با سازمان تامین اجتماعی در خصوص ایجاد منطقه گردشگری سد حوضیان را داریم که در صورت محقق شدن می تواند تحویل عظیمی در بخش گردشگری شهرستان الیگودرز و استان لرستان به دنبال داشته باشد.