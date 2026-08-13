تأکید استاندار هرمزگان بر رفع موانع تکمیل بیمارستان ستاره خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، در بازدید از بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی که به همت نفت ستاره خلیج فارس در حال ساخت است، بر رفع موانع باقیمانده و شتاببخشی به روند تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه تأکید کرد.
آشوری با اشاره به اقدامات انجامشده در این پروژه اظهار داشت: بخش قابل توجهی از بیمارستان احداث شده و اکنون باید با تصمیمگیری و هماهنگی میان مجموعههای مسئول، موانع باقیمانده برطرف و پروژه وارد مرحله نهایی تکمیل شود.
وی افزود: تکمیل ساختمان، تأمین تجهیزات، نیروی انسانی و زیرساختهای آب، برق و فاضلاب باید همزمان دنبال شود تا پس از پایان عملیات اجرایی، وقفهای در مسیر راهاندازی ایجاد نشود.
استاندار هرمزگان با قدردانی از مجموعه نفت ستاره خلیج فارس گفت: این بیمارستان یک سرمایه مهم برای سلامت مردم استان است و باید با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، برای تکمیل و بهرهبرداری از آن تصمیمگیری شود.
آشوری همچنین بر تسریع در تأمین منابع و تجهیزات و همکاری دستگاههای خدماترسان برای تکمیل زیرساختهای پروژه تأکید کرد و گفت: با رفع موانع و شتاب گرفتن اقدامات، باید زمینه بهرهبرداری از بیمارستان در اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده فراهم شود.
در این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی، تجهیزات، نیروی انسانی و زیرساختهای مورد نیاز بررسی و مقرر شد موضوعات باقیمانده با جدیت و به صورت مستمر پیگیری شود.
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