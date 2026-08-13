انفجار مهیب در کارخانه مهمات در نزدیکی پایتخت ایتالیا 

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس ایتالیا امروز پنجشنبه از کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد در پی وقوع انفجاری مهیب در یک کارخانه تولید مهمات و مواد منفجره در نزدیکی رم پایتخت ایتالیا خبر داد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از نیروهای ژاندارمری ایتالیا گزارش داد که این انفجار در شهرک «کولیوِرو» (Colleferro) واقع در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی رم رخ داده است.

خبرگزاری «آنسا» نیز گزارش داد که این تأسیسات متعلق به گروه دفاعی آلمانی «KNDS» است که در زمینه تولید مهمات کالیبر متوسط و سنگین برای نیروهای دفاعی زمینی و دریایی فعالیت می‌کند.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی و امدادگران برای مهار آتش‌سوزی و جست‌وجوی احتمالی بازماندگان زیر آوار به محل انفجار شتافتند؛ این در حالی است که نگرانی‌ها از احتمال انفجارهای بیشتر در داخل این تأسیسات وجود دارد.

از سوی دیگر، مقامات ایتالیایی تحقیقات فوری را برای روشن شدن ابعاد حادثه و تعیین دلایل منجر به وقوع این انفجار آغاز کرده‌اند.

این در حالی است که سخنگوی پلیس شهر روتردام هلند نیز امروز اعلام کرد که در پی وقوع انفجاری در بندر روتردام، یک نفر جان خود را از دست داد و چندین نفر دیگر مجروح شدند. وی تأکید کرد که علت انفجار هنوز مشخص نشده و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد و جزئیات حادثه در جریان است.

پلیس روتردام در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که این انفجار در حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی در یکی از جاده‌ها رخ داده است. پلیس افزود: «ما در حال تحقیق برای بررسی جزئیات هستیم و محل حادثه محاصره شده است.»

از سوی دیگر، شرکت انرژی «جونفور» (Gunvor) که مدیریت مخازن محصولات نفتی را در منطقه ای نزدیک به بندر روتردام بر عهده دارد، از وقوع یک «حادثه» مجزا در حین انجام عملیات تعمیر و نگهداری خبر داد.

سخنگوی این شرکت اعلام کرد که این حادثه صبح امروز پنجشنبه منجر به زخمی شدن دست‌کم چندین نفر شده است و تأکید کرد که این شرکت در حال همکاری با مقامات محلی است.