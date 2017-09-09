علت آتش سوزی قبرستان تاریخی خالدنبی در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه قبرستان زیارتگاه تاریخی خالد نبی واقع در شهرستان کلاله دچار حریق شد و تعدادی از سنگ مزارهای استوانه ای شکل این قبرستان توسط افرادی ناشناس شکسته شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان درباره این حریق که توسط اهالی روستا و خادمین این زیارتگاه مهار و اطفا شد، توضیحاتی را در فضای مجازی منتشر کرد که به شرح زیر است.

ابراهیم کریمی در رابطه با آتش‌سوزی رخ‌داده شده در این قبرستاننوشت: این مورد توسط نیروی انتظامی و یگان حفاظت میراث فرهنگی تحت بررسی است و اقدام لازم جهت شناسایی و برخورد خاطیان صورت خواهد گرفت.

وی همچنین در متن خود توضیح داد: سال‌های زیادی است که این قبرستان قدیمی رهاشده بود و در ارتباط با تخریب‌ها هیچ واکنشی صورت نمی‌گرفت. درسال گذشته دو اقدام مهم انجام شد، ابتدا گورستان ثبت ملی شد و سپس با اختصاص اعتبار فنس کشی انجام و کانکس‌هایی برای سایت اداری و حفاظتی خریداری و به محل منتقل شد.

برای تبدیل گورستان به موزه باز و استقرار نیروهای حفاظتی اقداماتی انجام‌شده اما مجوز تبدیل به موزه به دلیل مشکل مالکیتی صادر نشد و استقرار نیروی حفاظتی نیز مورد موافقت دستگاه‌های ذیربط قرار نگرفت.

نهایتاً مقرر شد حفاظت و مراقبت طی تفاهم‌نامه‌ای به دهیاری روستای گچی سو واگذار شود که این امر نیز نیازمند موافقت دستگاه‌های نظارتی است که به‌محض موافقت اقدام خواهد شد .

در سال جاری هم اعتبار قابل‌توجه ای برای مرمت سنگ‌های قبر تخریبی سال‌های گذشته اختصاص داده‌شده که بعد از تخصیص، مرمت و نصب خواهد شد.



زیارتگاه خالد نبی یکی از اماکن زیارتی مهم در شرق استان گلستان محسوب می شود که همه ساله زائران و گردشگران زیادی از داخل و خارج از کشور به این زیارتگاه سفر می کنند.