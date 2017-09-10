به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه اپیزودیک «روزهای بهتر» به تهیه کنندگی احمد زالی ساخته شده که کارگردانان مختلفی در تولید آن نقش داشته اند و از شب گذشته نیز اپیزودی از این مجموعه با عنوان «نامه آخر» به کارگردانی دانش اقباشاوی روی آنتن شبکه سه سیما رفته است.

در آستانه پخش این اپیزود تیزر آن نیز رونمایی شد که در بخشی از آن آمده است: همینه که میگن باید آدم مراقب آرزوهاش باشه چون ممکنه برآورده بشه.

در خلاصه داستان این اپیزود به قلم مینا خدیوی که هر شب ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه سه سیما پخش می شود، آمده است: حامد و هما جستجویی عاشقانه را آغاز می کنند اما...

گیتی قاسمی، مجید واشقانی، ویدا جوان، نسیم ادبی، محیا اسناوندی، دریا دریایی و ناصر نوآموز بازیگرانی هستند که در این اپیزود به ایفای نقش می پردازند.

همکاران تولید این اثر عبارتند از مدیر تصویربرداری: علی محمد زاده، دستیار اول کارگردان: حمید غفارزاده، برنامه ریز: فرزین فتحی، مدیرتولید: حسین پورکیانی، مدیر تدارکات: علی رضایی، صدابردار: محمد حبیبی، طراح صحنه و لباس: سحر شهامت، طراح گریم: داریوش صالحیان، تدوین: احسان شیبانی، منشی صحنه: فرشته حجازی، مشاور رسانه ای: سهیلا قوسی، عکاس: امیر فائض.

دانش اقباشاوی که سابقه دستیاری فیلمسازانی چون احمدرضا درویش، ابراهیم حاتمی کیا و رسول صدرعاملی را داشته کارگردانی فیلم «تاج محل» و یکی از اپیزودهای فیلم عاشورایی «هیهات» را در کارنامه کاری خود دارد.

«نامه آخر» پنجمین اپیزود از مجموعه روزهای بهتر است و تا کنون چهار اپیزود «گذر از مه»، «چهارگاه»، «بیم و امید» و «دیگری» از این مجموعه روی آنتن رفته اند.