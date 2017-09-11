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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

زمان بازگشت مهاجم استقلال به تمرینات مشخص شد

زمان بازگشت مهاجم استقلال به تمرینات مشخص شد

مهاجم جوان تیم استقلال از دو هفته دیگر قادر به حضور در تمرینات آبی پوشان است. او از این زمان می‌تواند دویدن را بدون واهمه از بازگشت مصدومیت آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی مهاجم تیم استقلال که با شدت گرفتن مصدومیتش از ناحیه کتف در اواخر فصل گذشته سرانجام در پایان فصل تن به عمل جراحی داد، مدتهاست که تمرینات اختصاصی‌اش را زیر نظر تیم پزشکی استقلال دنبال می‌کند. این بازیکن از دو هفته دیگر قادر است تا دویدن را شروع کند.

تیم پزشکی استقلال با ابراز رضایت از روند بهبود این بازیکن به او مجوز داد تا از دو هفته دیگر دویدن در کنار زمین را آغاز کند. وی سپس می‌تواند به تمرینات گروهی آبی پوشان اضافه شده و همانطور که از قبل هم پیش بینی می‌شد، از ابتدای نیم فصل دوم به صورت کامل در اختیار کادر فنی قرار گیرد. 

نام محسن کریمی در لیست نیم فصل نخست استقلال قرار نگرفت و کادر فنی استقلال برای استفاده از این بازیکن در نیم فصل دوم ناچار است نام یک بازیکن را از لیست خارج نماید.

کد مطلب 4083798

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