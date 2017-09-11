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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

مدیر آموزش و پرورش شادگان خبرداد:

۶۰۰ آموزشیار عهده دار فعالیت های نهضت سوادآموزی در شادگان

۶۰۰ آموزشیار عهده دار فعالیت های نهضت سوادآموزی در شادگان

شادگان – مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان گفت: ۶۰۰ آموزشیار عهده دار فعالیت های نهضت سوادآموزی در شادگان هستند.

سید صالح فاضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال گذشته تعداد یک هزار و ۷۴۱ سواد آموز در دورهای سواد آموزی شرکت کرده بودند که در آزمون های انتقال و تحکیم قبول شدند و موفق به گذراندن دوره آموزشی مذکور شدند.

وی افزود: نهضت سواد آموزی به سبب انجام خدمات مهم آموزشی در مناطق مختلف، منشاء خیر و برکت برای کشور است.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: نهضت سواد آموزی علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن در فراگیری مسائل قرآنی نیز تلاش کرده است.

وی اظهار کرد: پس از فرمان تاریخی امام خمینی (ره)  با تشکیل نهضت سواد آموزی خدمات ماندگاری برای باسواد کردن مردم ارائه شده و میلیون ها انسان خواندن، نوشتن و قرائت قرآن را فرا گرفته است.

فاضلی افزود: نهضت سواد آموزی به سبب انجام خدمات مهم آموزشی در مناطق مختلف، منشاء خیر و برکت برای کشور است.

وی اضافه کرد: استفاده از افراد باسواد محلی، دهیاران، اعضای شورای اسلامی، روحانیون، معلمان، مدیران، دانش‌آموزان، مؤسسه‌های آموزشی، مدارس غیر دولتی، مدارس آموزش از راه دور، مکتب القرآن‌ها و غیره جزو برنامه‌های کاری نهضت سوادآموزی شادگان است.

کد مطلب 4084015

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