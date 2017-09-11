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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

یک مقام مسئول اعلام کرد؛

عملیات بیابان‌زدایی در۱۶۸هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی تهران

عملیات بیابان‌زدایی در۱۶۸هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی تهران

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان تهران گفت: بر اساس برنامه ریزی بعمل آمده طی برنامه ششم توسعه ۱۲۴ هزار و ۹۵۲ هکتار از مراتع استان تهران زیر پوشش طرح احیاء و مدیریت مراتع قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، قاسم حقانی گفت: طرح احیاء و مدیریت مراتع شامل پروژه های بوته کاری، بذرکاری، بذر پاشی و ذخیره نزولات آسمانی است که این اقدامات علاوه بر حفظ و افزایش پوشش گیاهی، حفظ منابع آب و خاک و جلوگیری از پر شدن مخازن سدها از رسوبات موجب حفظ و بهبود اکوسیستم های مرتعی می شود.

وی با بیان اینکه امسال ۱۳ هزار و ۲۳۱ هکتار پروژه های احیایی در سطح مراتع استان تهران اجرایی خواهد شد اظهار داشت: با اجرای این پروژه ها شاهد ایجاد اشتغال بیش از ۳ هزار شغل به صورت مستقیم و بیش از ۲۲ هزار شغل بصورت غیر مستقیم خواهیم بود.

حقانی تصریح کرد: با هدف مقابله با پدیده بیابان‌زایی و کاهش آثار زیانبار گرد و غبار قرار است در طول برنامه ششم توسعه ۴۳ هزار و ۷۹۱ هکتار عملیات بیابانزدائی در قالب پروژه های نهال‌کاری، مدیریت روانآب توأم با بذرکاری، مدیریت جنگل دست کاشت مناطق بیابانی و مراقبت و آبیاری در شهرستان های ملارد، ورامین و ری به مرحله اجرا درآید که امسال عملیات بیابانزدائی در سطح ۴ هزار و ۹۹۷ هکتار اجرائی می شود.

استان تهران دارای بیش از ۹۱۹ هزار هکتار عرصه های مرتعی است و وسعت اراضی بیابانی استان حدود ۱۰۵ هزار هکتار است که تاکنون بیش از ۲۰ هزار هکتار آن زیر پوشش عملیات بیابان‌زدایی و تثبیت شن های روان قرار گرفته است.

کد مطلب 4084085

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