مراسم ترحیم والده حمیدرضا دهقانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم والده حمیدرضا دهقانی مدیر اداره اول وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز در مسجد نور تهران برگزار شد.

در این مراسم شخصیت های کشوری و لشکری هم چون سردار دهقان مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، حجت الاسلام اختری دبیر مجمع جهانی اهل بیت(ع)، عباس خامه یار معاون بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، محمد ایرانی مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا، محمدرضا رئوف شیبانی سفیر سابق ایران در سوریه، سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه، قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه، شیخ الاسلام مشاور وزیر امور خارجه، صلاح زواوی سفیر فلسطین، عدنان محمود سفیر سوریه، حاج علی سفیر لبنان، یاسر عثمان سفیر مصر، صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران، نمایندگانی از دفتر جنبش حماس در تهران، صلاح فحص از جنبش امل لبنان، عابد قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه، شهسواری مدیرکل معاون سازمان حج و زیارت، ظریفیان معاون سابق وزیر علوم، سعدالله زارعی رئیس مرکز مطالعات اندیشه سازان نور، کاظمی مازندرانی مدیرکل امور ایثارگران وزارت امور خارجه، مرتضایی فر مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه، رسولی محلاتی مدیر کل امور مجلس وزارت امور خارجه و جمعی از کارشناسان و کارکنان وزارت امور خارجه و جمعی از سفرای کشورهای منطقه حضور داشتند.