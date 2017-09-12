به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این جشنواره در مجموع به پنج بازی در دسته‌بندی‌های نوآورانه‌ترین ایده، بهترین گرافیک، بهترین صدا و موسیقی، بهترین گیم‌پلی و بهترین بازی باسک جایزه‌ی ۵۰۰۰ یورویی اعطا می‌کند.

این جشنواره به‌عنوان یکی از مراجع بین‌المللی برای ترویج بازی‌های جدیدی که نوآورانه و خلاق هستند شناخته می‌شود. در طول هفت سال گذشته بیش از ۷۵۰ اثر از سراسر جهان به این جشنواره ارسال شده که بازی‌های برتر در مجموع ۲۲۰ هزار یورو جایزه دریافت کرده‌اند.

بازی‌سازان ایرانی برای ثبت آثار خود در جشنواره بایستی از طریق این صفحه https://goo.gl/zkCcjQ اقدام کنند.

قوانین جشنواره نیز از صفحه رسمی رویداد قابل مشاهده است.

برندگان این جشنواره در تاریخ ۱۰ اکتبر معادل ۱۸ مهر ماه مشخص خواهد شد.