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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۸

تا ۲۳ شهریور فرصت باقیست؛

فرصت خودنمایی بازی‌سازان ایرانی در جشنواره اسپانیایی AzPlay

فرصت خودنمایی بازی‌سازان ایرانی در جشنواره اسپانیایی AzPlay

مهلت ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی بازی‌های مستقل AzPlay اسپانیا، ۲۳ شهریور ماه به پایان می‌رسد و بازی‌سازان ایرانی نیز می‌توانند آثار خود را در آن شرکت دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این جشنواره در مجموع به پنج بازی در دسته‌بندی‌های نوآورانه‌ترین ایده، بهترین گرافیک، بهترین صدا و موسیقی، بهترین گیم‌پلی و بهترین بازی باسک جایزه‌ی ۵۰۰۰ یورویی اعطا می‌کند.

این جشنواره به‌عنوان یکی از مراجع بین‌المللی برای ترویج بازی‌های جدیدی که نوآورانه و خلاق هستند شناخته می‌شود. در طول هفت سال گذشته بیش از ۷۵۰ اثر از سراسر جهان به این جشنواره ارسال شده که بازی‌های برتر در مجموع ۲۲۰ هزار یورو جایزه دریافت کرده‌اند.

بازی‌سازان ایرانی برای ثبت آثار خود در جشنواره بایستی از طریق این صفحه https://goo.gl/zkCcjQ اقدام کنند.

قوانین جشنواره نیز از صفحه رسمی رویداد قابل مشاهده است.

برندگان این جشنواره در تاریخ ۱۰ اکتبر معادل ۱۸ مهر ماه مشخص خواهد شد.

کد مطلب 4085024

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