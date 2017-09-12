شناخت ظرفیت های تاریخی شهر مهمترین اتفاق قبل از هر اقدامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ کارگاه آموزشی شناسایی و تدقیق محدوده بافت های تاریخی از صبح امروز با حضور معاون میراث فرهنگی، صاحبنظران و کارشناسان این حوزه در هتل باباطاهر تهران در حال برگزاری است.

«محمدحسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور با تاکید بر قرار دادن موضوع آموزش در حوزه محدوده شهرها و بافت های تاریخی به عنوان یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حوزه میراث فرهنگی افزود: با توجه به اینکه هم اکنون بافت های تاریخی کشور یکی از چالش های بزرگی است که هم اکنون با آن مواجه هستیم بحث آموزش و مشارکت متخصصان این حوزه اتفاق بسیار خوبی است که باید به صورت مداوم انجام گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی کشور به عنوان متولی بافت های تاریخی شناخته می شود، اما لازم است بدانیم که بافت های تاریخی موضوعی بسیار پیچیده هستند که با وجود دارا بودن محدوده ها و ضوابط اقداماتی که در میدان عمل صورت می گیرد بسیار متفاوت است از همین رو لازم است که تمام ارکان شهر به حفظ آن کمک کنند.

طالبیان تاکید کرد: هر چند که داشتن قوانین و ضوابط درست لازمه طرح های موفق است اما اگر سیاست یکپارچه ای وجود نداشته باشند و مدیریت شهری به تاریخ، ارزش ها و ظرفیت های موجود در شهر اعتقاد نداشته باشد حتی با طرح های خوب هم نمی توان موفق عمل کرد.

معاون میراث فرهنگی کشور به قرارگرفتن ضوابط میراث فرهنگی در طرح های بالادست اشاره کرد و افزود: در چهار سال گذشته، علیرغم مشکلاتی که وجود داشته تلاش شده است که محدوده های تاریخی در طرح های بالادست، تفصیلی و جامع انعکاس داشته باشد. در گذشته محدوده بافت های تاریخی 168 شهر توسط وزارت کشور ابلاغ شد اما متاسفانه هیچکس به آن توجهی نکرد به طوری که متوجه شدیم این محدوده ها حتما باید در طرح های بالادست و تفصیلی انعکاس داده شود. خوشبختانه هم اکنون دستاوردهای خوبی در این سه سال اخیر رخ داده است به طوری که شورای عالی معماری و شهرسازی دو و سه مصوبه دارد که ضوابط میراث فرهنگی در طرح های بالادست قرار گرفته تا در طرح های تفصیلی و جامع اثر گذاری داشته باشد.

وی به تصاویر هوایی سال 1335 به عنوان یکی از مهمترین اسناد برای تعیین محدوه تاریخی شهرها اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه محدوده تاریخی تعدادی از شهرها مشخص نشده لازم است که پژوهش در این زمینه صورت بگیرد. تصاویر هوایی سال 1335 اسناد بسیار خوبی است که بر اساس آن باید محدوده تاریخی شهرها مشخص شود حتی اگر بخش هایی از شهر از بین رفته باشد.

طالبیان با تاکید بر اینکه توسعه پایدار با شناخت گذشته امکانپذیر است گفت: در وهله نخست لازم است که شناخت دقیقی از محدوده تاریخی شهرها داشته باشیم، پس از آن تشخیص دهیم که چه اقدامی باید صورت گیرد. ما معتقدیم که ساخت آینده از تجربیات گذشته امکانپذیر است به طوری که اگر نتوانیم درک درستی از گذشته داشته باشیم قطعا نمی توانیم وضع حال را بهبود ببخشیم و آینده بهتری را ترسیم کنیم.

طالبیان تاکید کرد: در حوزه میراث فرهنگی که در آن اقدامات و فعالیت های چند رشته ای انجام می گیرد نیازمند گفت و گو، نشست و کارگاه های متعدد هستیم. در دولت یازدهم این اقدامات آغاز شده و در دولت دوازدهم منابع قابل توجهی به مطالعات و پژوهش اختصاص پیدا کرده است. از همین رو، مشارکت و بهره گیری از افراد متخصص و چند رشته ای در این زمینه نیز بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: خوشبختانه در دو سه سال گذشته برای تعدادی از شهرها و روستاهای مهم تاریخی طرح ویژه در نظر گرفته شده است و طرح ویژه نیز به این معناست که تمام دست اندرکاران، کمک و مشارکت کنند.

به گفته معاون میراث فرهنگی، درحال حاضر یک ضوابط عمومی تهیه شده است اما کافی نیست، با توجه به تنوع فرهنگی و جغرافیایی سرزمین ایران لازم است که هر شهر و بافت تاریخی دارای ضوابط ویژه باشد.

طالبیان اما مشارکت جوامع محلی و صاحبان شهرهای تاریخی را اتفاق بسیار بزرگ در حفظ بافت های تاریخی دانست و گفت: ما در سرزمینی زندگی می کنیم که به طور مداوم در حال تغییر و تحول است در این میان ضوابط و جریان بازدارندگی برای پاسداشت از ثروت و ظرفیت موجود بسیار اهمیت دارد و در این میان حضور جامعه محلی و صاحبان شهرهای تاریخی و دیگر دستگاه های دیگر که در موضوع شهر و روستا مشارکت دارند بسیار مهم است تا این کار چند رشته ای و فراگیر در جهت مدیریت یکپارچه اتفاق بیفتد.