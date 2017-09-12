به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۲۱ شهریور روز ملی سینما بیش از ۴۰ هنرمند حوزه سینما اعم از کارگردانان، بازیگران، تهیه کنندگان و... با امضا و اهدای تابلویی به همسر و فرزند خردسال شهید محسن حججی که حاوی تصویری از آن شهید و قطعه شعری از قیصر امین پور است یاد و خاطره وی و شهدای مدافع حرم را گرامی داشتند.

اکبر زنجانپور، احمدرضا درویش، حسن فتحی، مجید مظفری، شهریار بحرانی، تورج منصوری، پرویز شیخ طادی، همایون اسعدیان، جواد شمقدری، منوچهر شاهسواری، جمال شورجه، فریبا کوثری، نادر طالب زاده، فریدون جیرانی، مسعود ده نمکی، جهانگیر الماسی، علیرضا رضاداد، سیروس الوند، مجید رجبی معمار، محمدعلی باشه آهنگر، نادر مقدس، احمد مرادپور، مهدی فیوضی، رضا ناجی، سید احمد میرعلایی، نگین صدق گویا، مهدی عظیمی میرآبادی، داریوش باباییان، علی دهکردی، حسن علیمردانی، قربان ‌نجفی، ناصر شفق، کمند امیرسلیمانی، شفیع آقامحمدیان و ... از جمله امضاکنندگان این تابلو هستند.

این تابلو که طرح گرافیکی آن توسط محمد یاراحمدی مدیر هنری جشنواره بین المللی فیلم و عکس «مسیر عشق» طراحی شده است از سوی ستاد این جشنواره، تحویل خانواده شهید حججی در شهرستان نجف آباد اصفهان می شود تا احترام و ارادت چهره های سینمایی کشور به شهیدان این سرزمین ثبت شود.

نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس «مسیر عشق» که از اول تا پنجم آبان امسال در ۲ شهر مشهد مقدس و کربلای معلی برگزار می شود علاوه بر آمادگی برای دریافت آثار تصویری، فیلمنامه و عکس های حرفه ای و مردمی با موضوع پیاده روی اربعین حسینی و ترویج فرهنگ عاشورایی از بهترین دلنوشته و یا زبانحال از تصویر معروف شهید حججی و دشمن ملعون داعشی در هنگام اسارت قدردانی می کند.