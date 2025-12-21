  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

دهمین چاه میدان گازی کیش تکمیل شد

مجری طرح توسعه میدان گازی کیش از اتمام عملیات تکمیل دهمین چاه در فاز نخست این طرح خبر داد و گفت: به این ترتیب ظرفیت‌سازی برای برداشت روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز از این میدان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، عبدالله مهرابی ضمن اعلام این خبر گفت: عملیات تکمیل چاه دهم در طرح توسعه فاز یک میدان گازی کیش به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس و با همکاری شرکت ملی حفاری ایران با موفقیت به پایان رسیده است.

وی افزود: با تکمیل چاه شماره ۵ در کلاستر دوم چاه‌های خشکی میدان گازی کیش، ظرفیت تولید ایجادشده در بخش حفاری به بیش از ۷۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز افزایش یافته که معادل حدود ۲۰ میلیون مترمکعب گاز در روز و نزدیک به ۷۰ درصد ظرفیت تولید برنامه‌ریزی‌شده در این فاز است.

گفتنی است میدان گازی کیش به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین میادین گازی مستقل کشور، از ظرفیت بالایی برای تقویت امنیت انرژی و پایداری تأمین گاز برخوردار است و توسعه آن می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای پاسخ‌گویی به نیاز رو به رشد مصرف در بخش‌های خانگی، صنعتی و نیروگاهی باشد.

فاطمه صفری دهکردی

