سردار دلیری: ۱۶۱ کیلوگرم مواد مخدر در سراوان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر سردار علیرضا دلیری ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی مبنی بر حمل و نگهداری محموله‌ی مواد مخدر توسط قاچاقچیان در یکی از روستاهای اطراف شهرستان سروان، عملیات شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از شناسایی و هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از منزل مورد نظر مقدار ۱۶۱ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: عملیات دستگیری متهمان کماکان توسط پلیس ادامه دارد.