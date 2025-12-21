  1. استانها
سردار دلیری: ۱۶۱ کیلوگرم مواد مخدر در سراوان کشف شد

زاهدان - جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۱۶۱ کیلوگرم مواد مخدر در سراوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار علیرضا دلیری ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی مبنی بر حمل و نگهداری محموله‌ی مواد مخدر توسط قاچاقچیان در یکی از روستاهای اطراف شهرستان سروان، عملیات شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از شناسایی و هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از منزل مورد نظر مقدار ۱۶۱ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: عملیات دستگیری متهمان کماکان توسط پلیس ادامه دارد.

