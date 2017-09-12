اجلاس سران فضایی آسیا و اقیانوسیه در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین اجلاس شورای سران سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) با حضور روسای سازمان های فضایی و نمایندگان رسمی ۸ کشور عضو این سازمان شامل جمهوری اسلامی ایران، چین، بنگلادش، پاکستان، مغولستان، پرو، تایلند و ترکیه امروز ۲۱ شهریورماه در تهران آغاز به کار کرد.

این اجلاس دو روزه از ۲۱ لغایت ۲۲ شهریور ماه در تهران برگزار شده و سازمان فضایی ایران به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، میزبان این اجلاس است.

اجلاس شورای اپسکو هر ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود. در این اجلاس، فعالیت ها و برنامه های سالانه اپسکو با حضور نماینده کشورهای عضو، بررسی و تصویب می شود.

ایران در دو سال اخیر ریاست شورای سران اپسکو را به عهده داشته است و بعد از پایان این اجلاس، ریاست بعدی شورای اپسکو را، مغولستان به عهده خواهد گرفت.

عمده فعالیتهای اپسکو که مقر آن در کشور چین است و به طور رسمی در سال ۲۰۰۸ شروع به کار کرده مربوط به زمینه های آموزش و تربیت نیروی انسانی، انجام پروژه های مشترک در حوزه فضا و ماورای جو و استفاده و بهره وری از ماهواره ها می شود.

از اهداف عمده اپسکو می توان به توسعه مراکز آموزش، توسعه همکاریهای صلح آمیز و تقویت تواناییهای کشورهای عضو اشاره کرد.